Romania a vandut in 2019 lemn in valoare de peste doua miliarde de lei

In 2019, din volumul de masa lemnoasa vanduta (in volum brut), 69,6% a fost masa lemnoasa pe picior, 30% masa lemnoasa fasonata si numai 0,4% cherestea si alte semifabricate.Cantitatile vandute au inregistrat, fata de anul 2018, cresteri la masa lemnoasa pe picior cu 6,1% si la total masa lemnoasa cu 0,9%.Volumul de masa lemnoasa pe picior vanduta a fost in 2019 de 8,404 milioane mc, iar cel de masa lemnoasa fasonata de 3,623 milioane mc. Pretul mediu al masei lemnoase pe picior vandute a fost de 168,7 lei/mc si cel de masa lemnoasa fasonata de 210,6 lei/mc.De asemenea, anul trecut au fost vanduti 8,948 milioane puieti forestieri si ornamentali din pepiniere silvice, in valoare de 9,622 milioane lei.