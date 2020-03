Romania a intrat in Scenariul 4. Suceava intra in carantina

Mai exact, 593 de cazuri cu infectare de covid-19 sunt in Suceava si imprejurimi. Si un numar mare dintre decese tot aici s-au inregistrat, doar 13 fiind anuntate deodata luni seara, cu putin inainte de declaratiile sustinute de Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat. Aceste 13 decese fusesera inregistrate in ultimele 8 zile, insa abia azi ar fi venit rezultatele.Cei 3 nu au dat niciun fel de explicatii si singurele mesaje directe pentru cetatenii care in miez de noapte au aflat ca sunt total carantinati au fost cele referitoare la ceea ce nu au voie sa faca si o mica asigurare ca aprovizionarea in regiune. Totusi, la ceea ce deja este Ordonanta Militara numarul 6 (dupa ce Ordonanta Militara nr 5 a fost data tot azi, pentru a corecta celelalte ordonante militare), sunt numeroase exceptii, astfel ca ramane de vazut cum se va aplica aceasta carantina, efectiv, in teren.Comunele care sunt de asemenea carantinate sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile de presa sustinute luni noaptea de la MAI:23:13 - A inceput conferinta, primul vorbeste Bogdan Despescu si prezinta Ordonanta Militara nr 5.- Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre si dinspre Spania si Italia pentru inca 14 zile, incepand din 31 martie.- Nu se aplica zborurilor de stat, de transport marfa si celor umanitare.- Cei care incalca conditiile carantinarii o reiau pentru 14 zile si suporta costurile si raspund penal. Cei care incalca izolarea vor fi bagati in carantina pentru 14 zile si vor suporta costurile si vor fi sanctionati penal.Sunt enumerate si alte masuri care completeaza precedentele ordonante militare, despre cum trebuie sa fie echipati pilotiiVorbeste Raed ArafatDa explicatii pe un ton ridicat la ordinele anuntate tot de el ieri, fiind deranjat de faptul ca au fost contestate- Ma refer la faptul ca pacientii nu pot sa ramana in UPU si trebuie internati.- Nimeni nu a zis ca bolnavul se interneaza obligatoriu in spitalul respectiv, dar o solutie trebuie gasita si pacientul trebuie sa primeasca tratamentul.- Nu e o fortare a internarii bolnavilor de covid in orice spita ...citeste mai departe despre " Romania a intrat in Scenariul 4. Suceava intra in carantina " pe Ziare.com