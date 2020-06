Horatiu Potra este seful diviziei de securitate a companiei African Minerals, patronata de controversatul Frank Timis, fondatorul afacerii " Rosia Montana ".Adrian Volintiru, directorul general al SNGN Romgaz ar fi primit pe 12 februarie urmatorul mesaj text de la un numar necunoscut."Buna ziua domnul Director, va dorim noroc in afaceri cat si pe postul ocupat politic. Ai uitat regula, cand traiesti bine, trebuie sa inapoiezi ceva. Nu respecti ce promiti, ai uitat cine te-a pus acolo. O sa-ti aducem aminte rapid! Speram ca-ti place padurea din Bazna sau Blajel la fel cum iti plac femeile. O sa facem o plimbare sa te familiarizezi, sunt locuri ascunse greu de accesat! Fi intelept, profita de piscina hotelului vecin Expro si nu ne pune sa ne deplasam in Transilvania ca-i de rau pentru tine si cei dragi! Succes!"Urmatorul mesaj ar fi fost si mai succint: "Venim acum!"Numarul de telefon de la care au plecat amenintarile a fost identificat prin triangulatie de politistii Directiei Operatiuni Speciale si localizat in automobilul lui Horatiu Potra, mai scrie RISE Project.Ancheta penala a fost initiata de Parchetul Sectorului 1 la plangerea lui Adrian Volintiru. Contactat de RISE, seful Romgaz nu a vrut sa comenteze situatia pe motiv ca exista o ancheta penala. Frank Timis, angajatorul lui Potra, nu a raspuns la telefon.Publicatia citata a aflat insa ca se afla in discutii cu Romgaz, pentru un contract care vizeaza cresterea productiei de gaze, cu ajutorul unei tehnologii noi.Citeste, pe site-ul RISE Project, articolul: "Seful Romagaz, amenintat de mercenarul lui Frank Timis pentru un contract strategic" ...citeste mai departe despre " RISE Project: Un fost veteran al Legiunii Straine, angajat al fondatorului afacerii "Rosia Montana", cercetat pentru ca l-a amenintat pe seful Romgaz. "Nu respecti ce promiti, ai uitat cine te-a pus acolo" " pe Ziare.com