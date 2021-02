Reteta Metrorex de ingropare a companiei: salariile umflate nesimtit an de an, societatea deraiata complet de pe sinele financiare

Salariile angajatilor Metrorex au crescut de la an la an cu peste 1.000 de lei. Castigul mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, era de 10.234 de lei, in 2020, majorat de la 9.140 de lei, cat era in bugetul de venituri si cheltuieli din 2019.Fata de anul 2018, cand un angajat castiga 7.672 de lei, salariul a crescut in prezent cu 2.562 de lei. Mai mult, sindicalistii de la metrou au renegociat contractul colectiv de munca, cerand o crestere de 18% a salariilor, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula. Acest lucru insemna ca anul acesta, angajatii Metrorex vor castiga cu 1.842 de lei mai mult, adica circa 12.000 de lei.Cresterile de salarii din ultimii aniCheltuielile cu personalul, unde intra platile salariilor si ale bonusurilor, erau prognozate la 764,8 milioane de lei in 2020, cu 254 de milioane mai mult decat anul anterior si cu 296 de milioane de lei mai mult decat in 2018. In 2021, cheltuielile cu salariile ar urma sa creasca la 876 de milioane de lei.Numarul mediu de salariati a crescut de la 4.427, in 2018, la 4.914, cati erau in 2019 si a ajuns la 5.513, totalul din 2020.Grevele de la metrou anuntate cand nu se primesc majorarile de salariuPresa relata despre grevele sindicalistilor de la metrou inca din 2010, cand angajatii Metrorex au paralizat traficul, ca semn de protest pentru ca nu primeau majorarile salarile dorite. In final, au obtinut o crestere de salariu intre 3,7% si 10%, anuntata de liderul Sindicatului Liber Metrou, Ion Radoi (foto jos).In 2016, angajatii de la metrou voiau o crestere de salariu de 8%. Pentru ca negocierile cu Metrorex pentru incheierea unui nou contract colectiv de munca nu dadeau rezultate, ei au amenintat cu declansarea unei greve generale si blocarea circulatiei in subteran.La finalul lui 2018, sindicalistii au renuntat la greva anuntata, pentru ca au reusit sa obtina de la Metrorex, condusa atunci de Dumitru Sodolescu, cresterea de salariu de 20%, anuntata de Ion Radoi.Ministrul Transporturilor din 2018, Lucian Sova, declara ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor comerciantilor din statiile de metrou. Tot Sova declara ca salariile angajatilor ...citeste mai departe despre " Reteta Metrorex de ingropare a companiei: salariile umflate nesimtit an de an, societatea deraiata complet de pe sinele financiare " pe Ziare.com