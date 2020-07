Reteaua fostilor este reteaua actualilor. Ilie Sirbu si Curtea de Conturi

Tot in septembrie, o stire mult mai mica: Ilie Sirbu ar fi fost agent DIE. Stirea este preluata de alte publicatii, subiectul insa ramane destul de marginal, amintit intr-o doara.Anul urmator, in 2007, Mona Musca avea sa renunte la mandatul de parlamentar si la calitatea de membru al PDL, alegand sa paraseasca scena politica.Ilie Sirbu insa avea sa mearga mai departe.La aceea vreme, informatia despre Ilie Sirbu venea din sistem. Sursa, un fost ofiter al Securitatii Timisoara, inca activ la aceea vreme, ne declara, mie si unui coleg, ca Sirbu ar fi fost "racolat de DIE si folosit inclusiv la Vatican". "Vor aparea aceste informatii, aveam sa aflam". Tot atunci, Ilie Sirbu ne declara ca a fost o singura data la Vatican, pe cand era student in strainatate. "Poate am fost confundat cu un fost secretar al Mitropoliei care a fost ulterior ambasador la Vatican", s-a aparat socrul lui Ponta. Tot atunci, Ioan Talpes, fost sef SIE, spunea ca nu poate confirma, dar nici infirma aceste informatii despre Ilie Sarbu, dar si ca ar exista dosare care nu vor ajunge prea curand la CNSAS pentru ca sunt in continuare secretizate.In vreme ce Mona Musca a ales sa paraseasca scena politica, mica stire despre Ilie Sirbu nu a facut gaura in cerul spatiului public romaneasc. Nu au mai aparut informatii extraordinare despre acesta, nu a fost publicat niciun dosar, nici un fir de par nu i-a fost atins. Doar speculatii si simple rafuieli.Despre Sirbu circulau de mult informatii despre legaturi cu Securitatea ca parte din sistem, iar in carti publicate despre revolutia inceputa la Timisoara, spre exemplu ale autorului Marius Mioc, apare si episodul duminicii de 17 decembrie 1989, cand portile Catedralei ar fi fost inchise, iar demonstrantii care au dorit sa se refugieze in biserica au fost impiedicati sa intre la adapost, fiind ucisi sau raniti.Inapoi in 2006. Toate intamplarile acestui an, discutia avuta de noi cu fostul ofiter de Securitate, inca activ, intalnirile cu fostul sef al Securitatii Timis, Radu Tinu, lasau suspentata in aer o intrebare: de ce a fost instrumentat public un dosar precum cel al Monei Musca, iar despre Ilie Sirbu nu au aparut niciodata informatii complete? Cum de a ramas acest Ilie Sarbu cu onoarea intacta. Lucratura era, pentru acel o ...citeste mai departe despre " Reteaua fostilor este reteaua actualilor. Ilie Sirbu si Curtea de Conturi " pe Ziare.com