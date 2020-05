Replica lui Arafat pentru cei care nu pot purta masca: E ca la centura de siguranta, nu o pun si apoi mor

El a spus ca persoanele care au coronavirus, dar nu stiu acest lucru, deci sunt asimptomatice, pot raspandi mult mai usor boala daca nu poarta acest echipament de protectie."Stim ca circula multi asimptomatici printre noi, de aceea, cerem purtarea mastii, pentru ca nu stim cine este infectat sau nu. Masca este un alt mod de protectie fata de cei asimptomatici", a spus Arafat, in cadrul unei conferinte de presa.Intrebat daca se poate face exceptie pentru persoanele care nu pot purta masti din cauza unor conditii medicale, seful DSU a comparat situatia cu cea a purtarii centurii de siguranta in masina."Este ca si cei care nu vor sa poarte centura de siguranta si dupa fac accident si mor sau sunt raniti grav. Asta e la fel, vrem sa agravam, sa spunem ca nu putem purta masca. Atunci sa acceptam si responsabilitatea ca ne putem infecta si ca ii putem infecta si pe altii.Am pus si o schema pe Facebook , care explica cum se infecteaza persoanele care nu poarta masca si cele care poarta masca. Daca atat o persoana infectata, cat si una sanatoasa poarta masca sanitara, rata infectiei este de 1,5% (...)Astea sunt lucruri pe care le fac si alte tari, nu doar Romania. In tarile asiatice este un obicei, se poarta masca tot timpul", a mai punctat secretarul de stat in MAI.Cu putin timp inainte de conferinta de presa, el a publicat pe contul sau aceasta schema, alaturi de mesajul "Pentru cei care nu inteleg de ce trebuie sa poarte masca sau ceva cu care sa acopere nasul si gura!".Sursa: Facebook/ Raed ArafatPotrivit imaginii, daca un purtator de coronavirus poarta masca de protectie, rata de infectie este de 5% in cazul unei persoane sanatoase care nu poarta masca.In schimb, daca o persoana sanatoasa poarta masca si se apropie de un purtator de COVID-19, riscul de infectare este de 70%.Din 15 mai Romania a intrat in stare de alerta, din cauza coronavirusului, astfel ca purtarea mastii in spatiile publice inchise a devenit obligatorie.Vezi si:Statul care aplica cele mai severe sanctiuni din lume pentru cei care nu poarta masca in public: 3 ani de inchisoareMedicii atrag atentia ca masca sanitara trebuie purtata si la semaforIsraelul suspenda temporar obligativitatea purtarii mastilor in public din cauza calduriiA.D. ...citeste mai departe despre " Replica lui Arafat pentru cei care nu pot purta masca: E ca la centura de siguranta, nu o pun si apoi mor " pe Ziare.com