Reguli pentru cei care circula cu trotineta electrica. In ce conditii avem voie sa o folosim

"Mergi cu trotineta electrica? Legal si sigur este sa mergi pe pista pentru biciclete sau pe strada! Pe trotuar este periculos atat pentru tine, cat si pentru pietoni! Si ilegal!", se arata in postarea celor de la IGPR.Trotinetele electrice au fost implicate anul acesta in zeci de accidente rutiereAstfel de mijloace de transport sunt implicate, anual, in multe accidente grave, pe drumurile Romaniei, soldate cu raniti si chiar si morti."In primele 6 luni ale anului 2020, in Romania, s-au produs 76 de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora 22 de persoane au fost ranite grav si 55 au fost ranite usor.In anul 2019, au fost inregistrate 187 de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora o persoana a decedat, 45 de persoane au fost ranite grav si 145 au fost ranite usor", a transmis IGPR pentru Ziare.com.Si in Bucuresti situatia este ingrijoratoare.De fapt, cele mai multe victime inregistrate anul trecut ca urmare a accidentelor cu trotinete electrice, au fost in Capitala."In anul 2019, in Bucuresti, s-au inregistrat 40 de accidente grave in care au fost implicate trotinete electrice. In urma acestora, 40 de persoane au fost ranite grav", a transmis pentru Ziare.com subinspector Andra Arsintescu, purtator de cuvant al Brigazii de Politie Bucuresti.Ce reguli trebuie sa rescpecte cei care conduc trotinetePentru ca pe strazi circula in prezent foarte multe trotinete electrice, autoritatile au fost nevoite sa reglementeze circulatia acestora. Astfel, conform ordonantei care modifica OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, trotinetele trebuie sa respecte urmatoarele reguli:- Trotinetele electrice pot fi conduse doar de persoane cu varste de cel putin 14 ani.- Pot circula doar pe pistele special amenajate, iar in cazurile in care acestea nu exista, circulatia lor este permisa numai pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa este de 50 km/h.- Circulatia trotinetelor electrice pe trotuar este interzisa.- Trotinetele electrice care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare, dispozitive reflectorizant-fluorescente.- Casca de protectie este obligatorie pentru conducatorii ...citeste mai departe despre " Reguli pentru cei care circula cu trotineta electrica. In ce conditii avem voie sa o folosim " pe Ziare.com