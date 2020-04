Regina Maria incepe cel mai amplu program de testare pentru COVID-19: Suntem gata sa facem pana la 1 milion de teste

Astfel, personalul medical din Romania, din spitalele COVID-19, dar si din alte unitati medicale de stat va beneficia gratuit de testarea raspunsului imun la infectia cu noul coronavirus pe perioada starii de urgenta."Actionam in primul rand acolo unde este cea mai mare nevoie. Dupa ce am efectuat, pana in acest moment, peste 16.000 teste pentru stabilirea diagnosticului (RT-PCR), atat pentru spitalele publice, cat si in cadrul programului national si al colaborarii cu institutii publice si private, incepem testarea imunologica gratuita a personalului medical din linia intai.Punem la dispozitie cea mai performanta si precisa tehnologie, cu o sensibilitate si specificitate de 99%, aflata in doua laboratoare ale Retelei de Sanatate REGINA MARIA din Bucuresti si Brasov.In perioada imediat urmatoare, urmeaza sa extindem capacitatea de testare in toate cele 29 de laboratoare din Retea", declara Fady Chreih, CEO Reteaua de sanatate REGINA MARIA.In Romania, pana in acest moment, peste 1000 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Testarea acestora este importanta pentru determinarea raspunsului imun la infectie a celor declarati vindecati.Testarea serologica va fi disponibila si la cerere, contra cost, in clinicile si punctele de recoltare din toata tara, incepand cu 16 mai."Avem o capacitate extinsa de testare serologica a anticorpilor de tip IgM, cat si cei de tip IgG, iar alaturi de partenerii nostri, Roche Diagnostics si Abbott Laboratories, suntem gata sa facem pana la 1 milion de teste pana la finalul anului", completeaza Fady Chreih, CEO Reteaua de sanatate REGINA MARIA"Testarile serologice pot juca un rol important in lupta cu infectia virala, putand identifica persoanele care au avut infectia cauzata de virusul SARS-CoV-2 si au dezvoltat un raspuns imun adecvat.Aceste rezultate vor putea fi folosite impreuna cu alte date clinice, la identificarea persoanelor care nu mai sunt succeptibile pentru a dezvolta infectia si care se pot intoarce la munca, la identificarea persoanelor care vor putea sa isi doneze plasma din perioada convalescentei pentru a putea sa fie utilizata ca tratament alternativ pentru cazurile severe de COVID-19.", explica Dr. Andreea Cristina Alexandru, Medic Primar Medicina de Laborator, Medic-S ...citeste mai departe despre " Regina Maria incepe cel mai amplu program de testare pentru COVID-19: Suntem gata sa facem pana la 1 milion de teste " pe Ziare.com