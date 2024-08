Regimul Iliescu-Stanoiu se reinstaureaza la instanta suprema?

Cu greu putea fi rusine mai mare pentru justitia romana decat cocotarea, in fruntea instantei supreme, a unui personaj creat si promovat de odiosul cuplu (sic!) Rodica Stanoiu - Ion Iliescu.

Pentru ca aceasta este Cristina Tarcea, propusa de Consiliul Superior al Magistraturii pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie: o relicva a celui mai corupt regim din Romania, strecurata in cea mai importanta instanta din Romania.

Un judecator modest care a slujit in postul de ministru adjunct al Justitiei in guvernarea Adrian Nastase. Ministru plin era Rodica Stanoiu, vechi turnator al Securitatii, favorita lui Ion Iliescu si satrap peste tagma magistratilor.

Am uitat asa de repede acele vremuri? Am uitat cum erau invartiti magistratii in posturi in functie de optiunile politice si cum erau controlate dosarele?

"Stiti bine ca eu, de nenumarate ori (...) am intrebat chiar si in sedinte mari cand dam verde pentru Basescu", spunea doamna ministru al Justitiei

