Rectificarea bugetara. Cum se impart banii intre ministere. Cine sunt perdantii si cine va avea bani mai multi

Deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 4,529 miliarde lei. Astfel, deficitul bugetar creste la 96,058 miliarde lei, suma ce reprezinta 9,1% din PIB.Influentele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat. Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:* Ministerul Muncii si Protectiei Sociale: +1.590,2 milioane lei per sold. Se propune majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale de stat cu +1.490,2 milioane lei ca urmare a cresterii cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii si a transferurilor din bugetul de stat catre Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale cu +200,0 milioane lei. Avand in vedere gradul de executie si necesarul de finantare pana la finalul anului, s-au identificat economii la cheltuielile cu asistenta sociala (-100 milioane lei).* Ministerul Sanatatii: +1.077,8 milioane lei per sold in special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (+1.223,9 milioane lei), 15 milioane lei cheltuieli de personal pentru acoperirea in totalitate a drepturilor de personal in special stimulentul de risc pentru servicii publice de ambulanta. S-au inregistrat economii la proiectele cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 (-91,4 milioane lei) si a programelor cu finantare rambursabila (-70,0 milioane lei);* Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: +1.181,0 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut in vedere executia cheltuielilor pe primele 10 luni ale anului si necesarul de finantare pana la finele anului. S-au asigurat fonduri suplimentare pentru proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+1.123,7 milioane lei), alte cheltuieli pentru despagubirea producatorilor agricoli din sectorul vegetal afectati de seceta (+160,0 milioane lei) si alte transferuri (+8,3 milioane lei). S-au identificat economii in principal la cheltuieli de capital ( -10,0 milioane lei) si imprumuturi (-101,0 milioane lei);* Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei: +999,5 milioane lei, per sold. S ...citeste mai departe despre " Rectificarea bugetara. Cum se impart banii intre ministere. Cine sunt perdantii si cine va avea bani mai multi " pe Ziare.com