Recorder: Ministrul Mediului vrea "un control echidistant si impartial" la Ocolul Silvic Gurghiu, dupa ce a blocat timp de patru zile controalele demarate de Romsilva

Verificarile au fost dispuse in urma unei investigatii Recorder, Pe urmele hotilor de lemn 2, care a demonstrat cum firmele de exploatare din zona scot ilegal lemn din codru prin "Metoda Rariturii": primesc autorizatii sa exploateze arbori subtiri si de proasta calitate care trebuie extrasi din padure in procesul de ingrijire a codrului, dar se folosesc de acte pentru a transporta arbori grosi, taiati fara drept.Regia Nationala a Padurilor- Romsilva a detasat 30 de oameni din tara sa verifice ilegalitatile de pe Valea Gurghiului, dar specialistii ajunsi in teren au fost lasati fara instrumentele cu care sa efectueze controlul (ciocanele silvice pentagonale) pentru ca nu au mai primit o aprobare de la ministrul Mediului, Costel Alexe, scrie Recorder.Ciocanul silvic pentagonal este un intrument pentru marcarea arborilor de care un silvicultor are nevoie pentru a constata un arbore taiat ilegal intr-un alt ocol decat al lui. Potrivit legislatiei, ciocanul poate fi folosit doar cu aprobare de la minister.Pe data de 5 augus, Directia Silvica Mures a trimis o solicitare catre Ministerul Mediului pentru aprobarea delegarii a zece ciocane silvice de la alte ocoale. Desi solicitarea a ajuns in mapa ministrului pe 7 august, oamenii din teren nu au primit de atunci niciun raspuns. De-abia astazi ministrul Mediului a anuntat ca nu il va semna si ca va trimite echipe din subordinea lui pe teren.Vezi integral investigatia Recorder: Pe urmele hotilor de lemn 2