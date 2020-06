Desenul in tus a fost realizat pentru coperta celei de-a 49-a editii a Journal de Spirou, publicata in aprilie 1954.Plansa cu desenul, cu dimensiuni de 37,5 cm x 28,5 cm, a fost vanduta la un pret mai mic decat estimarea initiala, intre 350.000 si 450.000 de euro.In imagine apare si Marsupilami, animal misterios si rautacios rezultat al imaginatiei lui Franquin, suspendat de o liana, spionandu-i pe Spirou si Fantasio porniti in aventura pe o canoe in mijlocul padurii virgine din Palombia, tinut imaginar.Odata cu pretul obtinut a fost stabilit un record mondial pentru o lucrare a lui Franquin.Ea a fost vanduta intr-o licitatie alaturi de alte 300 de loturi. Vanzarea totala a fost de 1,4 milioane de euro.Intre cele vandute s-a aflat o alta plansa imaginata de Franquin si Gotlib si desenata de Franquin, extrasa din volumul 1 al "Idees Noires", album de umor si satira aparut in 1981. Aceasta a fost adjudecata contra sumei de 117.000 de euro, mai mult decat estimarea.O ilustratie semnata Herge din "Sceptre d'Ottokar", al optulea album de aventuri ale lui Tintin, a fost adjudecata contra sumei de 306.600 de euro. Un alt desen al Herge Studios, "L'ile noire", a fost o surpriza a licitatiei. A fost vandut pentru 39.000 de euro, pret de 39 de ori mai mare decat estimarea. ...citeste mai departe despre " Record de licitatie pentru un desen al lui Andre Franquin " pe Ziare.com