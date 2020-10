Totalul cazurilor in Germania este de aproximativ 487.000, potrivit datelor Johns Hopkins University, iar bilantul deceselor asociate SARS-CoV-2 a ajuns la 10.272.Cel mai mare numar de infectii inregistrat pana acum in Germania a fost de 14.964.India este a doua tara din lume cea mai afectata de Covid-19, cu peste 8,04 milioane de cazuri. Joi, autoritatile au anuntat 49.881 de noi contaminari.Ministerul Sanatatii a raportat si 517 decese asociate, astfel ca bilantul a ajuns la 120.527.Statele Unite ramane tara cu cele mai multe cazuri, peste 8,8 milioane, iar Brazilia ocupa locul al treilea, cu mai mult de 5,4 milioane.In Europa, Franta si Spania au depasit de cateva zile pragul de 1 milion de contaminari.Franta, cu 1, 28 milioane de infectii, va intra de vineri din nou in carantina, in incercarea de a opri raspandirea noului coronavirus, iar in Spania (1,13 milioane de infectii), unde Executivul a prelungit starea de urgenta pana in primavara anului viitor, mai multe regiuni au instaurat carantina.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului trecut, in Wuhan (China), au fost inregistrate aproximativ 44,5 milioane de cazuri de infectare si peste 1,17 milioane de decese asociate, potrivit datelor Johns Hopkins University. ...citeste mai departe despre " Germania, record nou de contaminari zilnice cu COVID-19. India a depasit pragul de 8 milioane de infectari. Situatie ingrijoratoare si in Franta si Spania " pe Ziare.com