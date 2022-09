Șeful ANPC, despre scandalul Blue Air: ”Au 700.000 de rezervări. Ne vom confrunta cu o avalanşă de situaţii ca cea de ieri”

Seful ANPC, Horia Constantinescu a declarat miercuri, la Digi24, despre situatia de la Blue Air, ca autoritatea ia in calcul depunerea in continuare de sesizari catre organele de cercetare penala.

Ne dorim sa intelegem daca ceea ce se intampla a fost cu intentie sau imbraca sau nu si o forma penala, a mai spus reprezentantul Autoritatii, el aratand ca aceasta companie santeaza statul roman, doreste sa nu plateasca taxele de mediu si sa nu ramburseze banii consumatorilor, ascunzandu-se in spatele idee ca sunt un operator roman si aduc mari beneficii statului.

Horia Constantinescu a afirmat ca, la inceputul acestei saptamanii, fara sa stie de situatia de ieri, autoritatea a lansat o invitatie catre compania Blue Air, pentru a evalua ceea ce le-au pus in actul de control incheiat in urma cu doua luni si anume sa nu mai lanseze curse despre care nu au date certe ca pot fi si tinute, sa nu mai lanseze curse la preturi cu caracter inselator.

"Din informatiile noastre, acestia nu au inteles sa respecte nici macar acele masuri", a aratat seful ANPC, precizand ca "drepturile celor 73.000 de consumatori care depusesera sesizari catre companie si o parte catre ANPC nu au fost, in continuare, respectate, astfel ca au ramas sume de bani mari datorate acestora".

Intrebat despre ce va face in continuare ANPC, Horia Alexandrescu a spus ca vor fi analizate documentele si a precizat ca transmiterea lor catre autoritatae a fost intarziata de catre companie, solicitandu-se un termen pana vineri.

"Eu cred ca toate aceste lucruri au dus la decizia luata de companie ieri, in sensul ca, acestia intelegand ca pana la urma se strange latul in jurul unei activitati care pare administrata ori gresit, ori intentionat gresit, luam in calcul de asemenea depunerea in continuare de sesizari catre organele de cercetare penala, pentru ca, la momentul acela, noi am transmis o informare legata de activitatea acestei companii si ne dorim ca la un moment dat sa intelegem si noi daca ceea ce se intampla a fost cu intentie, sau imbraca sau nu si o forma penala", a mai comentat Constantinescu.

