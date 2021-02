Reactia MAE la scandalul turistilor romani blocati in Mexic: Misiunile diplomatice nu au competente in a modifica deciziile autoritatilor din statele de resedinta

"MAE precizeaza ca in perioada 30-31 ianuarie 2021, Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitari de asistenta consulara din partea unor cetateni romani carora nu le-a fost permisa intrarea in Statele Unite Mexicane, la sosirea pe aeroporturile din Mexico City si Cancun. In acest context, reprezentantii ambasadei au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la situatia cetatenilor romani si motivele refuzului accesului pe teritoriul mexican.Potrivit datelor preliminare comunicate de autoritatile mexicane cu competente in domeniul migratiei, deciziile de interzicere a accesului pe teritoriul mexican au fost adoptate atat pe baza raspunsurilor cetatenilor romani la interviul realizat la sosire (scopul calatoriei nu ar fi fost justificat corespunzator), cat si ca urmare a identificarii unor alerte la verificarea documentelor de calatorie prezentate de persoanele in cauza.Totodata, MAE subliniaza ca misiunile diplomatice nu au competente in a modifica deciziile autoritatilor din statele de resedinta. Cu toate acestea, Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico a semnalat situatia ministerului afacerilor externe mexican, exprimandu-si nemultumirea si subliniind importanta ca astfel de decizii sa fie fundamentate solid si implementate cu respectarea stricta a drepturilor cetatenilor romani.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe este in dialog cu Ambasada Statelor Unite Mexicane la Bucuresti in vederea clarificarii situatiilor semnalate si a identificarii in cel mai scurt timp a unor solutii cu privire la accesul turistilor romani in Mexic.In context, MAE precizeaza ca autoritatile mexicane au intensificat controalele la punctele de frontiera.Ambasada Romaniei la Ciudad de Mexico continua dialogul cu autoritatile mexicane, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile mexicane in contextul pandemiei de COVID-19.Ministerul Afacerilor Externe aminteste ca cetatenii roma ...citeste mai departe despre " Reactia MAE la scandalul turistilor romani blocati in Mexic: Misiunile diplomatice nu au competente in a modifica deciziile autoritatilor din statele de resedinta " pe Ziare.com