Razii in barurile si terasele din Capitala pentru verificarea respectarii masurilor de limitare a pandemiei. Au fost date amenzi de peste 86.000 de lei

La actiune au luat parte politisti, inspectori ai Directiei de Sanatate Publica, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti, precum si reprezentanti ai Autoritatii Nationala pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti."In urma actiunii ce a vizat 146 societati comerciale din Municipiul Bucuresti, echipele mixte de control au aplicat 60 de sanctiuni contraventionale in valoare de 86.800 de lei, din care 29 de sanctiuni contraventionale in valoare de 56.400 de lei pentru nerespectarea masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19", a transmis, duminica, Politia Capitalei.Institutia a mai precizat ca echipele de control au sanctionat reprezentantii societatilor comerciale care nu respectau masurile de diminuare a impactului riscurilor, mai exact operatorii economici care nu au organizat activitatea in aer liber sau nu au asigurat la intrare triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu cat si pentru vizitatori.De asemenea, pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale pentru ca in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca nu se purta masca de protectie.Sanctiuni contraventionale au fost aplicate si pentru tulburarea linistii si ordinii publice, nerespectarea legislatiei privind protectia consumatorilor precum si pentru abateri de la normele din domeniul sanatatii publice si incalcarea legislatiei privind paza si protectia bunurilor.