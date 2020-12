Lectia data angajatorului de o vanzatoare din mall, concediata in starea de urgenta

Printr-un proces deschis la Tribunalul Arad in cursul lunii aprilie 2020, o vanzatoare de la un magazin de jucarii din mall-ul aradean Atrium a dat in judecata firma angajatoare, contestand decizia prin care a fost concediata in timpul starii de urgenta.Vanzatoarea a aratat ca a fost angajata la magazinul de jucarii in anul 2014, intrand in concediu maternal in anul 2018. In februarie 2020, vanzatoarea s-a reintors la serviciu, iar in perioada 16-25 martie a intrat in concediu medical. Femeia a aratat in proces ca, in timp ce era in concediu medical, "la data de 19.03.2020 a primit de pe e-mail-ul magazinului din Arad o decizie neinregistrata, nesemnata si nestampilata, prin care i s-a desfacut contractul de munca incepand cu data de 26.03.2020".Vanzatoarea din Arad a mai aratat in proces ca "decizia de concediere este emisa fara preavizul prevazut de art. 75 alin. 1 din Codul Muncii". In plus, mai arata vanzatoarea, "decizia de concediere este nesemnata, angajatorul nu si-a asumat-o si nu poate produce efecte juridice, lipsa semnaturii atragand nulitatea absoluta a deciziei de concediere".Angajata a mai reclamat ca "decizia de concediere contestata in cauza nu contine nicio fundamentare, nici o motivare care sa sustina sintagma "desfiintarea locului de munca", lipseste mentionarea unor masuri reale care sa confirme caracterul serios si real al concedierii, eventuale documente ce au stat la baza emiterii deciziei de concediere, din care sa rezulte ca desfiintarea locului de munca al contestatoarei a fost determinata de dificultatile economice prin care trece angajatorul si de reorganizarea activitatii, si nu de motive care tin de persoana salariatului".Apararea firmeiIn proces, firma si-a justificat deciziile prin decretarea starii de urgenta cu ocazia careia a fost inchis si magazinul de jucarii. "Ca urmare a intreruperii activitatii si a restrictiilor impuse magazinul in care isi desfasura activitatea contestatoarea a fost inchis, iar ca o consecinta un numar de 2 posturi de vanzator printre care si cel ocupat de contestatoare au fost desfiintate. Urmare a desfiintarii postului contractele individuale de munca ale angajatelor ce ocupau aceste posturi au fost incetate in baz ...citeste mai departe despre " Lectia data angajatorului de o vanzatoare din mall, concediata in starea de urgenta " pe Ziare.com