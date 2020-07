Astfel, la sfarsitul lunii iunie, in evidentele AMOFM erau inregistrati 15.241 de someri, dintre care 8.077 de femei. Din totalul celor 15.241 de someri, 3.764 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 11.477 erau someri neindemnizati.In ceea ce priveste mediul de rezidenta, toti somerii inregistrati provin din mediul urban.Pe grupe de varsta, segmentul de someri cu varsta intre 40 si 49 de ani insumeaza 4.428 de persoane, la categoria de varsta 30-39 de ani sunt 3.622 de persoane, iar somerii intre 50-55 de ani erau in numar de 3.012.Alti 2.459 de someri sunt in varsta de peste 55 de ani, 1.502 someri sunt in grupa de varsta 25-29 de ani, iar 218 someri au sub 25 de ani.Somerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare (34,47%) in totalul somerilor inregistrati in evidentele AMOFM Bucuresti, urmati de cei cu studii superioare (27,56%), iar 18,08% au absolvit scoala profesionala/de arte si meserii.Somerii cu nivel de studii gimnaziale reprezinta 16,81% din totalul somerilor inregistrati, cei cu studii postliceale sunt 1,98%, iar cei cu studii primare si fara studii, 1,10%.Structura somerilor inregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezinta astfel: 2.133 persoane foarte greu ocupabile, 4.571 greu ocupabile, 4.332 mediu ocupabile, iar 4.205 sunt persoane usor ocupabile. Incadrarea intr-o categorie de ocupabilitate se realizeaza ca urmare a activitatii de profilare a persoanelor inregistrate in evidentele AMOFM. ...citeste mai departe despre " Rata somajului in Bucuresti s-a mentinut la 1,28% in iunie " pe Ziare.com