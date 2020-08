Raspunsul Romaniei la actiunile Rusiei in Marea Neagra: Achizitia de drone militare. Cate aparate vrea sa cumpere tara noastra

Potrivit acestuia, tara noastra ar urmari sa achizitioneze si un numar de UAV-uri (aeronave fara pilor-n.r.) tactice mai mic". Publicatia citata aminteste ca Guvernul de la Bucuresti a deschis o licitatie pentru achizitia acestor drone in anul 2018, suma vehiculata fiind putin peste 60 de milioane de dolari. Licitatia a fost anulata in justitie insa, dupa ce mai multe firme ofertante au atacat modul de desfasurare.Cu toate aceastea, potrivit fostului deputat si actual presedinte al think-tank-ului New Strategy Center, George Scutaru, Romania cauta sa-si sporeasca capacitatea aeriana in zona Marii Negre in dat fiind contextul prezentei tot mai semnificative a fortelor Rusiei."Romania vrea sa-si mareasca capacitatea IRS - intelligence, supraveghere si target acquisition - in zona Marii Negre, in conditiile in care militarizarea in zona de catre Rusia continua intr-un ritm intens.La finalul lunii aprilie, comisiile de aparare din Parlament au adoptat cererea Ministerului Apararii pentru demararea procedurilor de achizitie in cadrul a cinci noi programe, inclusiv unul destinat aeronavelor fara pilot. In cadrul acestui proiect se urmareste achizitia a sapte UAV-uri", a declarat acesta pentru defensenews.com.Potrivit Adevarul.ro, drone militare Hermes vor fi fabricate de Avioane Craiova si Romaero impreuna cu israelienii de la Elbit Systems. Acestea sunt greu detectabile radar si au fost testate in mai multe teatre de operatii printre care Irak si Afganistan.Este vorba de sistemele de avioane fara pilot precum Skylark I-LEX si Hermes 450, dar si Hermes 900 in diferite configuratii. Memorandumul de intelegere semnat de cele trei companii prevede ca firmele romanesti sa fie responsabile de asamblare, integrare, instruire, mentenanta si reparatii, precum si de managementul de program. Drona de ultima generatie Hermes 900, de exemplu, este denumita de israelieni "Kochav" (Stea-n.r.) si poate fi utilizata pentru misiuni de sprijin aerian, supraveghere, achizitie tinta, recunoastere si patrulare maritima.Pretul unui avion fara pilot Hermes 900 nu este comunicat, dar Elvetia a cumparat in 2015 sase astfel de sisteme (cu centre de comanda, instruire, piese de schimb) la un pret de peste 250 de milioane de dolari. Performantele aparatul ...citeste mai departe despre " Raspunsul Romaniei la actiunile Rusiei in Marea Neagra: Achizitia de drone militare. Cate aparate vrea sa cumpere tara noastra " pe Ziare.com