Raportul lui Orban: Ce masuri pregateste Guvernul pentru ziua alegerilor

Printre masurile propuse de Guvern se afla mentinerea unei distante de 1,5 m intre persoane, limitarea numarului de persoane care au voie in sectia de votare si dezinfectarea stampilei de vot, conform hotnews.roMasurile din ziua alegerilor:- plasarea de anunturi si indicatoare privind regulile de acces si de preventie in exercitarea dreptului de vot in incinta; - asigurarea traseelor de intrare/iesire separate si marcarea corespunzatoare cu indicatoare;- marcarea locurilor de stationare in incinte, astfel incat sa se asigure mentinerea distantei fizice de minimum 1,5 m intre persoane;- plasarea de dispensere sau flacoane cu solutii dezinfectante pentru maini, marcate corespunzator, la intrarea si iesirea din incaperi si din toalete, precum si pentru alte locuri accesibile; - organizarea accesului esalonat, cu mentinerea distantei fizice de min 1,5 m intre oricare doua persoane;- limitarea prezentei persoanelor in spatii inchise: chiar in sectile de votare cu volum mare, se va restrange prezenta simultana a mai mult de 20 de persoane, inclusiv reprezentantii din sectie si fortele de ordine;- la intrarea si iesirea din cabina de vot, fiecare votant isi va dezinfecta mainile, recipientul cu dezinfectant sau alcool va fi asezat la loc vizibil si votantilor li se va atrage atentia asupra respectarii acestei reguli, pentru evitarea contaminarii reprezentantilor din sectia de votare;- portul mastii va fi obligatoriu, atat de catre votanti, cat si de catre organizatori, masca va trebui sa fie astfel pozitionata incat sa acopere atat gura cat si nasul, pe toata durata prezentei in sectia de votare;- in cazul in care se formeaza cozi la intrarea in spatiile de votare, organizatorii vor asigura mentinerea distantei minime obligatorii de 1,5 metri si portul obligatoriu pentru toate persoanele a mastii care sa acopere atat gura, cat si nasul.Masuri suplimentare:- Masurarea temperaturii votantilor cu termometru non-contact si triajul observational la intrare. Cei febrili vor fi condusi la o cabina de vot separata, deservita de un reprezentant al comisiei de vot echipat corespunzator, cu manusi, masca, viziera; se va practica dezinfectia obligatorie a mainilor reprezentantului comisiei dupa vot;- Din 2 in 2 ore, se vor lua 10 minute pauza pentru aerisirea incaper ...citeste mai departe despre " Raportul lui Orban: Ce masuri pregateste Guvernul pentru ziua alegerilor " pe Ziare.com