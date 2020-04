Raport UNICEF: Pandemia creste riscurile la care sunt supusi copiii vulnerabili si familiile lor in Romania

Scopul acestui prim raport a fost evaluarea situatiei copiilor si familiilor, cu accent pe grupurile vulnerabile, pentru a permite UNICEF si altor actori relevanti sa stabileasca in mod avizat masuri de prevenire si raspuns in vederea reducerii consecintelor pandemiei de COVID-19 in trei sectoare: sanatate, educatie si servicii sociale.Categoriile cele mai afectate de masurile de prevenire a COVID-19 sunt: copiii provenind din familii care traiesc in saracie; copiii de etnie roma (limitarea circulatiei a redus veniturile familiilor rome); copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate; copii care traiesc in locuinte supraaglomerate; copiii cu dizabilitati si persoanele varstnice, afectate de reducerea activitatii medicilor de familie in comunitati, dar si de diminuarea contactelor sociale.Copiii din categoriile amintite sunt caracterizati cel mai adesea de vulnerabilitati multiple: traiesc in gospodarii multigenerationale numeroase sau in familii monoparentale, la risc de saracie, locuiesc in locuinte supraaglomerate."In aceste zile de criza fara precedent, este nevoie de mobilizarea tuturor resurselor, materiale si umane, pentru a-i proteja pe cei deja vulnerabili.Mii de angajati din serviciile de asistenta sociala din intreaga tara depun eforturi uriase pentru a-i proteja pe copiii si parintii aflati in nevoie.Raportul prezentat astazi este important pentru ca aduce in prim plan perceptia sintetica a unor oameni de la firul ierbii si ne ajuta sa intelegem zonele in care cresc riscurile de vulnerabilitate si a gasi cele mai eficiente solutii pentru reducerea acestora", a declarat Maria Madalina Turza, Presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA).O treime dintre subiectii care au participat la studiu sunt de parere ca declansarea crizei COVID a afectat furnizarea serviciilor medicale in comunitatile lor, in special pe componenta serviciilor oferite in cadrul cabinetelor de medicina de familie.Raportul recomanda o mai buna implicare in comunitate a personalului din cadrul cabinetelor de medicina de familie, coroborat cu ...citeste mai departe despre " Raport UNICEF: Pandemia creste riscurile la care sunt supusi copiii vulnerabili si familiile lor in Romania " pe Ziare.com