Coronavirus Romania. Recorduri dramatice: Ajungem la aproape 8.000 de cazuri noi pe zi. Numar foarte ridicat de morti si de pacienti la ATI

In Romania, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 258.437 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).181.175 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 1.326 de persoane au fost reconfirmate pozitivDoua judete au o rata de infectare de peste 5 la mia de locuitoriCoeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori calculat de catre DSP pentru Bucuresti este de 3,94. De asemenea, doua judete au rata de infectare de peste 5 la mia de locuitori, iar patru judete au un coeficient de peste 4 la mie.In total, noua judete si Capitala sunt in scenariul rosu.Record de decese, in 24 de orePana la aceasta data, 7.273 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat."In intervalul 02.11.2020 (10:00) - 03.11.2020 (10:00) au fost raportate 120 decese (70 barbati si 50 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani, 3 decese la categoria de varsta 40-49 de ani, 7 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 34 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 38 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 37 decese la categoria de peste 80 de ani.114 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 4 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 2 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.Record la ATIIn unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.89 ...citeste mai departe despre " Coronavirus Romania. Recorduri dramatice: Ajungem la aproape 8.000 de cazuri noi pe zi. Numar foarte ridicat de morti si de pacienti la ATI " pe Ziare.com