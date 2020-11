Ramona Ioana Bruynseels s-a impacat cu Dan Voiculescu si candideaza pentru o functie de senator. Averea impresionanta a candidatei PPUSL

Ramona Ioana Bruynseels are un teren intravilan de aproape 1.000 de metri patrati, detinut impreuna cu sotul ei si inca unul de 1.680 mp.De asemenea, detine cinci apartamente (de 196 de metri patrati, 82 de metri patrati, doua de 33 mp, si inca un apartament de 35 metri patrati), doua case de locuit, de 996, respectiv 192 de metri patrati si doua case de vacanta de 180 si 220 de metri patrati.Bruynseels are un Land Rover fabricat in 2010, bijuterii si ceasuri (in cutie de valori la banca) cu o valoare estimata de aproximativ 70.000 de euro si obiecte de arta dobandite intre 2012 si 2019, cu o valoare estimata la aproximativ 30.000 de euro.Detine in mai multe conturi din diferite banci sumele de 181.090 de lei, 35.806 de dolari, 290.501 de euro, 456.417 de lire sterline si 3.971.115 de ranzi sud-africani.Sotul ei, Dominic Bruynseels detine actiuni sau parti sociale in mai multe societati comerciale, printre care se afla Barclays PLC, Ardora SRL, Erste Bank , Standard Bank Performance Reward Plan.Ramona Ioana Bruynseels a fost consiliera lui Gabriel Oprea, Viorica Dancila, a trecut si prin guvernul Tudose si este maritat cu fostul presedinte al First Bank (fosta Piraeus Bank ).Disputa cu Dan VoiculescuDupa campania prezidentiala in care Ramona-Ioana Bruynseels, candidata PP-USL, a pierdut alegerile, Newsweek Romania a publicat trei inregistrari audio in care candidata Bruynseels il acuza pe Dan Voiculescu ca ar santaja-o sa contribuie cu bani mai multi pentru campania electorala, desi Bruynseels ar fi dat banii pentru salariile staffului de campanie, fara insa ca acesta sa fie platit efectiv. Bruynseels face aceste acuzatii in discutii cu membri ai echipei sale de campanie.In dialoguri se fac referiri directe la Voiculescu sau "Dom' Profesor", cum ii place acestuia sa fie apelat de angajatii sai. Totodata, in inregistrarile publicate de Newsweek, Bruynseels plange si spune ca vrea sa iasa din cursa, in timp ce interlocuitorii o intreaba daca nu stia la ce sa se astepte de la "jegul asta de om", acuzandu-l pe Dan Voiculescu ca "i-a furat banii" de campaniei candidatei PPU. ...citeste mai departe despre " Ramona Ioana Bruynseels s-a impacat cu Dan Voiculescu si candideaza pentru o functie de senator. Averea impresionanta a candidatei PPUSL " pe Ziare.com