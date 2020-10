Raluca Turcan, despre incalcarea regulilor: "Nu stam acum sa avem o satisfactie personala din numarul de amenzi date"

"Am inchis scoli, nu am mai permis evenimentele private care sunt in toate analizele noastre principala sursa de infectare si de extindere a infectiei. De asemenea, in localitati cu incidenta de 3/1000 de locuitori am inchis teatrele, cinematografele, avem masuri de restrictie privind purtarea mastii, de exemplu e obligatorie purtarea mastii in spatiile aglomerate si Politia isi face datoria", a declarat Raluca Turcan, la Digi 24, luni seara.Intrebata de evenimentele private care au loc cu 20 - 30 de persoane, Turcan a declarat ca daca la aceste evenimente sunt 30 de oameni, Politia aplica amenzi."Daca fac acasa (un evenimnet privat - n.r.) cu 20 de oameni este la limita regulii impuse de noi, daca fac cu 30 de oameni, atunci daca organele de control sunt sesizate, aplica amenzi, asa este decizia CNSU, statuata prin HG", a mai declarat Turcan.Raluca Turcan s-a referit si la vecinii care pot sesiza Politia, in cazul in care observa peste gard o incalcare a legii."Este o practica, nu numai in Romania. Nu inventam noi apa calda si nu sunt romanii mai delationisti decat alti cetateni din lumea aceasta. Si in Germania, in Elvetia, unde sunt sesizate incalcari ale regulilor stabilite, intervin organele de aplicare si de respectare a legii. E ceva absolut firesc. Pana la urma noi suntem o comunitate si functionam intr-o solidaritate din aceasta care transcede statutul social. Oamenii pot sa sesizeze Politia, Politia aplica legea. Si dorinta noastra este ca facand publice aceste masuri si pericolele care ii asteapta pe cei care incalca legea, sa crestem gradul de conformare. Nu stam acum sa avem o satisfactie personala din numarul de amenzi date pentru ca nu acesta este scopul, scopul este sa prevenim imbolnavirea cu acest nou virus si ne-am dori sa crestem gradul de conformare. Daca lumea nu se conformeaza si nu inteleg oamenii ca pana la urma risca sa isi omoare menbri ai familiei, membri ai comunitatii, atunci trebuie sa suporte si rigorile legii", a mai precizat Raluca Turcan.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, ca au fost aplicate 7.110 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.704.050 de lei, in ultimele 24 de ore, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/202 ...citeste mai departe despre " Raluca Turcan, despre incalcarea regulilor: "Nu stam acum sa avem o satisfactie personala din numarul de amenzi date" " pe Ziare.com