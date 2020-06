Rafila: Nu deschiderea teraselor a dus la cresterea numarului de cazuri. Oamenii au renuntat la masca

Rafila a facut o radiografie a situatiei acuale a pandemiei de coronavirus. Reprezentantul Romaniei la OMS este de parere ca masurile luate de autoritati au fost cele potrivite."As fi recomandat omenilor sa poarte masca indiferent daca sunt raciti sau nu. Dar degeaba recomandam atunci, pentru ca nu existau masti. (...) Principalul benficiar al mastii este persoana infectata respirator si care nu mai impastie microorganisme. (...) As fi inchis scolile cu o saptamana mai tarziu. (...) Carantina a fost un lucru bun. A scutit Romania de o multiplicare foarte rapida a virusului", a punctat acesta.Alexandru Rafila a tras un semnal de alarma si spune ca se poate reveni la masuri mai stricte, mai ales ca numarul cazurilor este in crestere."Astept sa vad ce se va intampla in zilele urmatoate. Nu din cauza teraselor (a crescut numarul de cazuri - n.red.), ci datorita unei relaxari a masurilor de protectie. S-a renuntat la masca. (...) In America de Sud creste rapid. Sunt tari din zona noastra care au revenit la masuri mai dure: Israelul a inchis scoli. Iran, Rusia, fostele state sovietice, numarul de cazuri este in crestere.Brazilia are o situatie paradoxala pentru ca presedintele recomanda sa nu se tina cont de masuri. Aducerea in zona politica a sanatatii publice e foarte periculoasa. Victimele sunt oameni simpli", spune medicul.Ministrul Sanatatii anunta cat timp mai suntem obligati sa purtam masca de protectieMasca e obligatorie din 15 mai, dar Tataru spune ca licitatia privind mastile pentru populatie este inca in cursReputatul specialist a vorbit si despre vacante si crede ca romanii isi pot face concediile in statele vecine."Eu cred ca in tarile relativ apropiate, care au o incidenta mai mica decat la noi, pot sa mearga in vacanta. Dar si concediile astea trebuie facute cu precautie. Sa incerce sa fie evitate aglomeratiile.Sunt curios cum se vor trece frontierele. Majoritatea vor prefera sa mearga cu masina. (...) In unele insule grecesti n-a fost niciun caz de COVID. Mai degraba riscurile vor fi pentru greci", a subliniat Rafila.Medicul a adus in discutie si redeschiderea scolilor si spune ca elevii trebuie sa se intoarca la cursuri. Alexandru Rafila ...citeste mai departe despre " Rafila: Nu deschiderea teraselor a dus la cresterea numarului de cazuri. Oamenii au renuntat la masca " pe Ziare.com