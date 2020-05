Rafila: Cel mai probabil, al doilea val va fi in iarna. Nu va mai fi de aceeasi intensitate

"Sper sa nu fie un val estival, (...) dar transmisibilitatea lui depinde de noi. Cel mai probabil, al doilea val va fi in iarna, nu va mai fi de aceasi intensitate, va fi un val mai redus", a spus Rafila, la "Marius Tuca Show".Presedintele SRM a mai spus ca cel mai probabil "vom avea o vara linistita"."Daca 90% din populatie poarta masca, virusul dispare in 90 de zile. Era bine sa fi avut obligativitatea purtarii mastii", a mai spus sursa citata.