Rafila afirma ca daca lumea nu se vede de Paste, varful epidemiei a fost atins: Romanii s-ar putea intoarce la serviciu dupa 15 mai

"Plecand de la ratiune ca varful va fi la doua saptamani dupa Paste eu cred ca varful a fost atins deja daca lumea nu se vede de Paste. Dupa trendul actual, care arata o crestere moderata, probabil ca o sa avem intre 12.000 si 14.000 de cazuri. Numarul de cazuri de astazi este generat de comportamentul nostru din urma cu sapte sau 10 zile", a spus Rafila, la "Marius Tuca Show."Presedintele SRM a afirmat ca romanii ar trebui sa se intoarca la serviciu, progresiv, dupa data de 15 mai. "Teama este ca dupa ce ridici masurile, daca o faci brusc, nu este bine si atunci trebuie facuta gradual. Sarbatorile de Paste reprezinta o relaxare a restrictiilor si vrem sa vedem ce se va intampla in acest interval de 7-14 zile, daca reusim sa avem un comportament care sa limiteze contactele fizice. (...) As incuraja marile lanturi de magazine sa mareasca programul de lucru", a mai zis sursa citata.Microbiologul a spus ca spera ca, incepand cu 1 mai, Romania sa intre pe un trend descendent sustinut, "care sa ne faca sa luam masuri de relaxare si sa redeschidem si scolile".Creste discriminareaPresedintele Societatii Romane de Microbiologie a mai declarat ca discriminare vis-a-vis de persoanele care nu au COVID-19 este in crestere, afirmand ca exista oameni care nu sunt acceptati in spitale pentru ca nu prezinta teste negative la coronavirus."Discriminarea creste in Romania fata de pacienti. O sa ajungem sa ii discriminam pe cei care nu au boala. (...)Sunt persoane care se prezinta in spital si nu sunt primiti pentru ca nu se prezinta cu test negativ. Daca noi plecam de la premisa ca orice persoana sanatoasa care se prezinta la medic ar putea fi infectata si nu il tratam pana nu se prrezintacu test pozitiv, cream o problema legata de mortalitate mult mai mare", afirma Rafila.Presedinte SRM a mai spus caa fost extinsa testarea si au fost incluse persoanele la risc, adica pacientiiii oncologici, pacientii dializati, femeile gravide si batranii din centrele de ingrijire."Trebuie sa schimbam algoritmul de eliberare a pacientului din spital care se bazeaza pe doua teste PCR negative", a mai spus Rafila.