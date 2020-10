VIDEO Raed Arafat: Evenimentele private sunt interzise la nivel national in spatiile inchise si publice

Principalele declaratii ale lui Marcel Bolos:- Referitor la echipamentele medicale,toata apratura spre exemplu specifica sectiilor de terapie intensiva, acest plafon a fost majorat la 1 miliard 200 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca aproape tot ce s-a solicitat prin cererile de finantare, se va si finanta. Asa incat in perioada urmatoare urmeaza sa incheiem contractele de finantare pentru cele 291 de cereri de finatare depuse. Am incheiat 51 pana acum, cu valoare de 156 de milioane de euro.- Partea de echipamente medicale necesare pentru tratamentul bolnavilor sa fie asigurate.Tabletele scolare. S-a discutat despre suplimentarea bugetului cu 50 de milioane de euro pentru studentii beneficiare de bursa sociala din cadrul universitatilor de stat. A fost aprobata aceasta masura.- Guvernul a aprovat ca valoarea eligibila a tabletelor scolare sa creasca la 250 de euro per tableta si tot in contextul educatiei online si a protectiei studentilor in instituiile de invatamant superior a fost aprobat un buget de 10 milioane de euro pentru partea de echipamente de protectie medicale necesare activitatilor de curs.- Beneficiarii de vouchere pentru masa calda, respectiv pentru persoana varstnice, de peste 75 de ani. Valoarea unui tichet este de 180 de lei pe luna, aceste tichete se vor repartiza in prima saptamana din decembrie si se vor da retractiv cu data la care a fost aprobata masura.- Sistemele alternative pentru reteaua de canalizare, o masura asteptata mai ales de autoritatile publice locale din mediul rural. S-au adoptat masurile necesare astfel incat localitatile care au sub 2000 de locuitori sa poata sa aiba aceste masuri alternative, respectiv serviciile de racordare la reteaua de localizare. Bugetul este de 500 de milioane de euro si urmeaza sa beneficieze aproximativ 200.000 de gospodarii din mediul rural.Principalele declaratii ale lui Raed Arafat:- Astazi au fost dezbatute propunerile CNSU pe care le-am anuntat ieri. Raman urmatoarele masuri. Pana la 3 la mie incidenta, masca este purtata obligatoriu in spatiile aglomerate si la 50 de metri de la intrarea in scoli. De la 3 la mie in sus masca este obligatorie in toate spatiile deschise.-De la 0 la 1, ...citeste mai departe despre " VIDEO Raed Arafat: Evenimentele private sunt interzise la nivel national in spatiile inchise si publice " pe Ziare.com