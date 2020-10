"Am incept sa crestem capacitatea de ventilatie, am distribuit ventilatoare la Spitalul Pantelimon, Spitalul Universitar si Spitalul Floreasca. Capacitatea de ventilatie ne ajuta sa asistam pacientii pana la internare in unitatile de terapie intensiva", a spus Raed Arafat.Premierul i-a cerut secretarului de stat Raed Arafat situatia localitatilor care au depasit rata de infectare de 3 cazuri la o mie de locuitori."Avem 368 de localitati care au depasit rata de 3 la mie si unde au fost dispuse masurile stabilite de Guvern. Masca obligatorie in spatiile deschise, inchiderea cinematografelor", a afirmat Arafat, precizand ca astazi sunt cu 15 localitati mai mult decat ieri.Premierul a cerut o evaluare a situatiei dupa luarea masurilor in localitatile care au multe cazuri: "Aici ar trebui sa vedem daca exista o tendinta de diminuare a numarului de cazuri".Arafat a precizat ca sunt discutii pentru carantinarea mai multor localitati, insa in multe locuri exista o reticenta fata de luarea acestei masuri."Zilnic avem o discutie cu toate centrele de coordonare judenete. Avem 3 localitati in maramures, doua in Cluj, doua in Neamt unde e dispusa carantinare. Odorheiu Secuiesc a cerut reanalizarea situatiei pentru ca totusi sunt zile in care se schimba datele. Carantinarea merge pe DSP, apoi avizul INSP, decizia Comitetului Judetean, dupa care se emite ordinul carantinarii."Totodata, Arafat a anuntat ca au fost contractate 43.000 de teste rapide pe baza de antigen."Testele rapide pe baza de antigen, avem un lant sa le aducem si ne-ar ajuta sa punem diagonosticul rapid. Deja primele 43.000 de teste vor ajunge de la Crucea Rosie. Acum pentru ce vine pe prima faza sunt 43.000 de teste deja contractate si urmeaza sa ajunga in Romania, iar pe stocurile strategice am prevazut un milion de teste." ...citeste mai departe despre " Raed Arafat: "Am inceput sa crestem capacitatea de ventilatie, am distribuit ventilatoare" " pe Ziare.com