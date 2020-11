Dr. Radu Tincu, dezamagit ca Guvernul nu a suplimentat masurile restrictive: Decizia trebuie sa fie pur medicala. Din pacate, procesul electoral altereaza

Medicul atrage atentia asupra faptului ca rata mortalitatii va creste atat in randul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, cat si in randul celor care au alte afectiuni, cei din urma accesand mult mai greu serviciile medicale din cauza trasformarii unitatilor medicale in spitale suport COVID."Este surprinzator ca, de exemplu pentru Bucuresti, care se mentine zona de focar, in ciuda tuturor indicilor epidemiologici, in ciuda starii sistemului de sanatate din Bucuresti, care este supraaglomerat, depasirii capacitatii pe sectiile de terapie intensiva, cu necesitatea transformarii in ultima saptamana a mai multor spitale in spitale suport Covid, este surprinzator ca s-a luat decizia prelungirii acelorasi masuri sanitare pentru inca 14 zile in contextul in care cele precedente au esuat si nu am reusit sa controlam pandemia. A fost surprinzator sa prelungim aceleasi masuri in timpul carora am asistat la o crestere progresiva a numarului de pacienti diagnosticati in Bucuresti si a numarului de pacienti de la terapie intensiva", declara Radu Tincu.Numarul real al pacientilor infectati cu COVID-19, de 6-10 ori mai mareRadu Tincu explica si ca numarul real de infectari este mult mai mare comparativ cu cazurile raportate in urma testelor efectuate: "Nu este numarul real, toate statisticile internationale ne spun ca, fata de valorile testate, exista de pana la 6-10 ori un numar mai mare de pacienti pozitivi care sunt in comunitate".Medicul vorbeste si despre necesitatea restrictiilor si critica gestionarea crizei sanitare dintr-o perspectiva politica, sustinand ca "ar trebui sa fie o decizie pur medicala"."Pentru zonele de focar, trebuie sa fie instituite masuri restrictive, este singura posibilitate de a controla pandemia in comunitate, pentru ca altfel vom ajunge sa depasim capacitatea sistemului sanitar, vor fi cresteri ale mortalitatii atat pentru cei cu Covid, cat si pentru cei cu alte boli pentru ca, cu cat vom transforma mai multe spitale in suport Covid, cu atat un numar proportional de pacienti care nu au coronavirus nu vor avea loc sa fie tratati in spitale.Deci, toate aceste masuri nu trebuie sa priveasca doar indici, am auzit reactii ale unor oameni politici care iau in calcul ...citeste mai departe despre " Dr. Radu Tincu, dezamagit ca Guvernul nu a suplimentat masurile restrictive: Decizia trebuie sa fie pur medicala. Din pacate, procesul electoral altereaza " pe Ziare.com