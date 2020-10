Dosarul Baneasa: Puiu Popoviciu a incercat sa-si revizuiasca sentinta de 7 ani de inchisoare doar in baza unor articole din presa. Cum au argumentat judecatorii sentinta

Probe insuficiente, asa ca magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins ca inadmisibila cererea de revizuire, dar Puiu Popoviciu a contestat-o la Inalta Curte. Instanta a stabilit termen pentru judecarea apelului pe 3 noiembrie, conform portalului ICCJ.In acest dosar, alti doi inculpati din dosarul Baneasa au facut cerere de revizuire: Ioan Niculae Alecu, fost rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti- condamnat la 6 ani de inchisoare, si Stefan Diaconescu, fost secretar stiintific si rector in cadrul USAMV Bucuresti- condamnat la 5 ani de inchisoare.Puiu Popoviciu a plecat in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ trei ani. Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac, in care contesta decizia definitiva, dar toate au fost respinse.Citeste si: Dosarul Baneasa: Milionarul Puiu Popoviciu ramane cu sentinta de sapte ani de inchisoare. Curtea de Apel Bucuresti respinge o cerere de revizuire a condamnariiAcuzatiile lui PopoviciuConform motivarii Curtii de Apel Bucuresti, cererea de revizuire a lui Puiu Popoviciu a vizat, in esenta, doua aspecte. Ca specialistii DNA ar fi comis infractiunea de fals intelectual cand ar fi omis in mod intentionat sa analizeze un raport de constatare tehnico-stiintifica in legatura cu dreptul de proprietate asupra imobilului "Ferma Baneasa", al carei titular este Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti.Un alt motiv de revizuire era ca judecatorul Corneliu Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti, care l-a condamnat pe Puiu Popoviciu in faza de fond a procesului, ar fi comis infractiunea de abuz in serviciu, deoarece nu ar fi anuntat conducerea Curtii de Apel Bucuresti ca ar suferi de o boala psihica.Conditiile revizuiriiConform procedurile, pentru a fi admisa cererea de revizuire, Popoviciu trebuia sa aduca in sprijinul sau decizii judecatoresti definitive, care ar fi fost favoarea argumentelor sale."Curtea retine ca, in speta, revizuentii nu au prezentat si nici nu au invederat existenta un ...citeste mai departe despre " Dosarul Baneasa: Puiu Popoviciu a incercat sa-si revizuiasca sentinta de 7 ani de inchisoare doar in baza unor articole din presa. Cum au argumentat judecatorii sentinta " pe Ziare.com