PSD: "Intr-o singura luna, aproape 1.000 de firme locale au intrat in insolventa asteptand zadarnic miliardele de euro promise de Guvern"

"Guvernul PNL ingroapa economia si nivelul de trai al romanilor, dar cu un cinism maxim ii pune tot pe romani sa plateasca inmormantarea! Intr-o singura luna, aproape 1.000 de firme locale au intrat in insolventa asteptand zadarnic miliardele de euro promise de guvern. La fel si la uzina ALRO, unde 20.000 de oameni sunt gata sa ramana pe drumuri. PNL-istii au timp de economie doar daca le iese si lor ceva din asta", arata o postare facuta marti pe pagina PSD de Facebook Sursa citata mai spune ca ANAF deja face planul de executie pentru firmele care au amanat plata taxelor din cauza pandemiei de coronavirus, cum ar fi cele din industria HoReCa."Alte sute de mii de agricultori sunt la pamant dupa ce, de trei luni nu au vazut vreun leu, ci doar tone de promisiuni de la Cabinetul Orban. Liberalii le-au amanat platile pana in septembrie: campania electorala e mai importanta decat cea agricola! Fiscul face insa deja planul de executie pentru firmele ce au amanat plata taxelor din cauza pandemiei, precum HORECA. Asta e viziunea PNL despre iesirea din criza: dam bani din vorbe, luam taxe si din ciorbe!", conchide sursa mentionata....citeste mai departe despre " PSD: "Intr-o singura luna, aproape 1.000 de firme locale au intrat in insolventa asteptand zadarnic miliardele de euro promise de Guvern" " pe Ziare.com