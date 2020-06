PSD il cheama pe Orban in Parlament pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm: Acuzatiile sunt mult prea grave si il vizeaza direct

"PSD a decis chemarea premierului la Parlament pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm. Cangrena PNL este mare, cinismul lor nu cunoaste margini. In vreme ce romanii erau tinuti in case, ramaneau foarte multi fara locuri de munca, PNL fura cu zece maini.E revoltator sa profiti de suferinta oamenilor, sa profiti de starea de urgenta, de starea de alerta pentru a baga adanc mana in banii romanilor. Sa transmiti in acest timp ca nu sunt bani pentru dublarea alocatiilor pentru pensii, iarasi este de un cinism inspaimantator", a afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, senatorul PSD Radu Oprea.Citeste si: Directorul general al Unifarm, Adrian Ionel, acuzat de fapte de coruptie pentru achizitiile facute in criza coronavirusului. DNA: A cerut mita suma de 760.000 de euroDemersul, initiat saptamana viitoareAcesta a anuntat ca PSD va initia saptamana viitoare prin grupurile parlamentare demersul pentru chemarea in parlament a prim-ministrului Ludovic Orban "pentru a explica legaturile dintre Guvern si cazul de coruptie de la Unifarm"."Premierul nu are dreptul sa taca, acuzatiile sunt mult prea grave si il vizeaza direct si personal. Trebuie sa raspunda la mai multe intrebari il vedem ca le evita si la toate intalnirile cu presa nu a raspuns la faptul ca exista o legatura directa intre dumnealui si administratorul firmei implicate in scandalul de coruptie.Stiti foarte bine ca traseul domnului Ludovic Orban, fie la Primaria Capitalei, fie apoi in Ministerul Transporturilor a fost legat de aceasta doamna administrator. Cred ca trebuie sa vina si sa raspunda acestei intrebari clar, precis, este o asteptare din partea opiniei publice", a mai declarat Radu Oprea.PSD asteapta reactie si de la IohannisDe asemenea, PSD asteapta o reactie si de la presedintele Klaus Iohannis in legatura cu acest subiect."Ii solicitam si presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a fost informat de institutiile specializate ale statului roman despre faptele de coruptie de la Unifarm. Pentru ca, daca nu a stiut despre aceste acte de coruptie, vrem sa stim daca a solicitat lamuriri serviciilor de infor ...citeste mai departe despre " PSD il cheama pe Orban in Parlament pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm: Acuzatiile sunt mult prea grave si il vizeaza direct " pe Ziare.com