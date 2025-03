Protestele din Romania, in presa internationala: Mii de oameni cer in strada Guvernului sa renunte la gratieri

Protestele din Romania au ajuns in atentia presei internationale, care noteaza ca zeci mii de romani au iesit in strada pentru a-i cere Guvernului sa renunte la planurile de a elibera mii de detinuti.

Zeci de mii de romani au iesit in strada in capitala Romaniei, Bucuresti, si in alte orase, scrie BBC News. Televiziunea britanica explica faptul ca premierul Grindeanu sustine ca masura va reduce supraaglomerarea din inchisori, in timp ce criticii sai il acuza ca incearca sa isi elibereze aliatii condamnati pentru coruptie si cer ca propunerile sa fie dezbatute in Parlament.

Printre cei care urmeaza sa fie eliberati, in cazul in care legea va intra in vigoare, se numara mai multi oficiali si magistrati.

BBC precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis, care "a promis sa elimine coruptia inradacinata", s-a alatura manifestantilor, spunand ca acestia sunt indignati pe buna dreptate.

Portalul Politico.eu scrie ca cel putin 20.000 de romani au iesit in strada duminica la Bucuresti si in alte orase importante din tara, dupa manifestatii de mai mica amploare miercuri si joi.

Site-ul de stiri noteaza ca noul Guvern a fost investit in functie in urma cu mai putin de o luna, dupa victoria detasata a PSD din luna decembrie, in urma promisiunilor de a creste salariile si pensiile si de a scadea taxele. Politicienii de opozitie au subliniat ca programul de guvernare promis de PSD inainte de alegeri nu a inclus o masura de a comuta pedepsele, potrivit Politico.

Portalul prezinta si reactia liedului PSD Liviu Dragnea, potrivit caruia participarea presedintelui la manifestatie este inceputul unei lovituri de stat. "El a spus ca sustine actiunile anticoruptie care sunt impotriva 'coruptiei reale', fara a explica ce este aceasta", mai scrie Politico.

Ads

Jurnalistii portalului noteaza ca protestul vine dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, inca un club faimos din Bucuresti a fost distrus de un incendiu.

Politico isi incheie articolul precizand ca Guvernul nu a mentionat protestele intr-un comunicat publicat duminica in legatura cu o reuniune a premierului Sorin Grindeanu, care s-a intors de la investirea lui Donald Trump, si doi membri de cabinet care l-au informat despre incendiu.

Radio free Europe/Radio Liberty, aminteste ca planurile noului premier Sorin Grindeanu "au fost criticate de presedinte, de Procurorul General, de Curtea Suprema si de procurorii specializati in combaterea crimei organizate".

"Proiectele de decrete ale lui Grindeanu au ...citeste mai departe despre "Protestele din Romania, in presa internationala: Mii de oameni cer in strada Guvernului sa renunte la gratieri" pe Ziare.com

Ads