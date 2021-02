Protest masiv la Termocentrala Mintia. Peste 100 de angajati sunt nemultumiti de intarzierile salariale

Prefectul judetului Hunedoara, Calin Petru Marian, le-a promis protestatarilor ca isi vor primi salariile in 26 februarie."Prefectul se afla la Termocentrala Mintia, vorbeste cu angajatii. Sunt undeva la 100 de angajati in curtea termocentralei. Protestul a fost sistat dupa discutiile cu prefectul care a dat asigurari ca banii de salarii vor fi acordati pe 26 februarie. A anuntat ca marti va avea loc la minister o discutie pe tema CEH", a declarat Cristian Istoc, presedintele Sindicatului Solidaritatea din Hunedoara.Proteste la Mina LupeniSi minerii de la Mina Lupeni protesteaza. De aproape 48 de ore sunt blocati in subteran, desi si ei au avut o discutie cu prefectul Calin Petru Marian care, in cursul zilei de miercuri, a coborat in mina."Sunt drepturi salariale restante pe luna ianuarie si intarzieri la tichetele de masa de zece luni, iar pentru transport catre si dinspre locul de munca sunt intarzieri de 11 luni. In Valea Jiului e o situatie mai aparte, pentru ca sunt multi mineri care sunt singurii intretinatori de familie. Practic, traiesc de la o luna la alta. In urma discutiilor cu prefectul am obtinut un termen, data de 26 februarie, cand ni s-a promis ca vor intra banii, dar pana atunci, minerii cum se vor deplasa la munca, daca nu au bani? Vom discuta si astazi, sa vedem ce putem rezolva. Sunt o suta de persoane in subteran care sunt decise sa nu renunte", a declarat Alin Sin, presedinte executiv al Sindicatului Muntele din Valea Jiului.Mai puteti citi:Descoperirea facuta de o firma de asigurari in cazul unei masini arse in timpul unei nunti. Este suspectata o noua metoda de fraudareCe spun studentii despre profesoara de suedeza care ii umilea. "Plangeam inainte de curs. Nu pot sa cred ca nici pana acum nu s-au luat masuri"Valurile de frig care au lovit recent, provocate de anomalii ale vortexului polar. Temperaturi mai ridicate in unele parti din Groenlanda si Alaska, decat in TexasNaomi Osaka a facut instructie cu Serena Williams si e prima finalista de la Australian OpenBitcoin a mai doborat un record. Urmeaza o parte urata ...citeste mai departe despre " Protest masiv la Termocentrala Mintia. Peste 100 de angajati sunt nemultumiti de intarzierile salariale " pe Ziare.com