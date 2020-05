Proteste fata de restrictii in mai multe tari din Europa. S-a lasat cu gaze lacrimogene si cu arestari in Varsovia si in Londra

Un important dispozitiv de politie a recurs la gaze lacrimogene impotriva celor cateva sute de protestatari si a operat arestari.Purtatorul de cuvant al politiei din Varsovia, Sylwester Marczak, a explicat ca a fost o "reuniune ilegala" in conditii de pandemie.Pe Facebook , organizatorii protestului, care se declara independenti, au explicat ca sunt indignati de "anvergura incalcarii drepturilor si libertatilor civice". Lor li s-au alaturat antreprenori nemultumiti de ajutorul furnizat de guvern economiei in criza, pe care il considera insuficient, a consemnat AFP.Si in Germania, mii de oameni au manifestat sambata impotriva restrictiilor impuse pentru a limita pandemia, in multe cazuri cu mult mai multi participanti decat era aprobat, noteaza dpa.La Munchen, au vrut sa ia parte la manifestatie mult peste cei 1.000 de participanti aprobati de municipalitate, dar politia nu le-a permis intrarea in zona prevazuta pentru protest, piata Theresienwiese, unde are loc de regula Oktoberfest. Totusi, protestatarii au ramas in cea mai mare parte pasnici.Municipalitatea permisese manifestatia cu conditia unei participari de pana la 1.000 de persoane, la o distanta de 1,5 metri una de alta si pentru nu mai mult de doua ore.Proteste similare au avut loc si la Berlin, Stuttgart, Hamburg, Koln, Dusseldorf, Dortmund si Essen.La Frankfurt, politia s-a confruntat cu misiunea dificila de a-i tine la distanta pe protestatari si contramanifestanti, fiecare tabara numarand circa 1.500 de participanti. Un barbat a fost arestat dupa ce a facut salutul nazist, care este ilegal in Germania.In Germania au avut loc si pe parcursul saptamanilor trecute manifestatii impotriva restrictiilor de pandemie, de multe ori fara a tine cont de noile reguli de distantare sociala si igiena si avand intre participanti adepti ai teoriilor conspiratiei, antivaccinisti si populisti de dreapta, noteaza dpa.Proteste impotriva restrictiilor anticoronavirus s-au desfasurat sambata si in Elvetia, unde adunarile de peste 5 persoane sunt interzise. Fortele de ordine au blocat accesul in Piata federala din Berna, in apropiere de care se afla sediul guvernului si parlamentului elvetian, in timp ce man ...citeste mai departe despre " Proteste fata de restrictii in mai multe tari din Europa. S-a lasat cu gaze lacrimogene si cu arestari in Varsovia si in Londra " pe Ziare.com