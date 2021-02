Concret, sindicalistii de la Cartel Alfa au o serie de revendicari, intre care un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justa si aplicarea corecta a legislatiei.Comitetul Confederal al CNS Cartel ALFA a decis, in 11 ianuarie 2021, declansarea unui program de actiuni de protest "in urma analizei situatiei actuale, a programului de guvernare, a masurilor luate sau anuntate de actualul guvern, care dezavantajeaza profund si preponderent categoriile de lucratori reprezentate de confederatie, si, mai larg, categoriile cele mai sarace ale cetatenilor".Programul actiunilor de protest a debutat in 14 ianuarie cu "Caravana drepturilor sociale".Mai puteti citi:INTERVIU Medic roman in Marea Britanie, despre infectia cu noua tulpina: "Toata lumea are de suferit si totul este dat peste cap"Reactiile nervoase ale oficialilor din turism, despre eliminarea voucherelor de vacanta in 2021: "Le baga in aceeasi oala cu sporul de calculator"Gratie CCR, patru medici au scapat de acuzatiile de coruptie dupa eliminarea interceptarilor SRI. Erau acuzati ca au internat fictiv 88 de persoane intr-un spital de psihiatrieUn roman din Italia si-a ucis fratele si a facut sa para ca a fost accident. Ce variante au anchetatorii si cum au descoperit minciunaClotilde Armand a taiat abonamentele de 75 Euro ale personalului din administratia scolilor: "Se descurca si cu un abonament de 5 Euro lunar" ...citeste mai departe despre " Sindicalistii de la Cartel Alfa picheteaza Ministerul Finantelor. Care sunt principalele revendicari " pe Ziare.com