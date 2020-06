Propunerea unei confederatii patronale: Administratorii de firma care nu au facultate ar trebui sa urmeze un curs de formare antreprenoriala

"CNIPMMR sustine toate masurile prin care se elimina sarcinile birocratice ale intreprinzatorilor, propunand in completarea lor cu un set de masuri care sa asigure o digitalizare a relatiei stat-antreprenor, astfel: (...) introducerea carnetului de conducere a afacerii - un curs de formare antreprenoriala pentru administratorii societatii, cu exceptia absolventilor de invatamant superior/liceelor economice, asigurandu-se astfel un minim pachet de cunostinte economice, juridice si de management", se mentioneaza in setul de propuneri remis de organizatie.Presedintele CNIPMMR, Florin Jianu, a explicat marti, intr-o conferinta de presa, ca propunerea ii are in vedere pe administratorii societatilor comerciale si nu pe actionari."Daca vrei sa-ti faci o societate comerciala, nu trebuie sa indeplinesti nicio conditie. Poti sa fi analfabet, poti sa fi analfabet functional, nimeni nu te intreaba absolut nimic. Noi nu spunem legat de actionari, ci de administratorul unei firme. Vrei sa fii administratorul unei firme? Inseamna ca trebuie sa ai niste minime cunostinte de conducere a acelei firme. Am vorbit si cu rectorul de la ASE si dansii sprijina aceasta initiativa. Daca tu nu ai decat liceul sau nici liceul, un curs de 20 de ore te ajuta sa inveti niste lucruri. Mai atingem un obiectiv: toate acele firme fantome sunt facute pe numele cuiva, dupa care organele statului bat la usa omului respectiv, iar acela nici nu stie ca avea o firma sau, daca stie, zice ca l-a pus cineva sa semneze. Dar daca faci un curs si primesti o diploma de la ASE, de la o organizatie a mediului de afaceri, de la un patronat, de la un ONG, cred ca ai un traseu si te duci si intrebi daca omul acela stie sa citeasca o balanta si asa mai departe", a declarat Florin Jianu.O alta propunere a CNIPMMR privind modificarea Legii societatilor vizeaza instituirea obligativitatii aderarii la o asociatie a mediului de afaceri.Celelalte masuri propuse sunt: introducerea sediului electronic obligatoriu - e-sediu - toti profesionistii inregistrati in Registrul Comertului trebuie sa aiba u ...citeste mai departe despre " Propunerea unei confederatii patronale: Administratorii de firma care nu au facultate ar trebui sa urmeze un curs de formare antreprenoriala " pe Ziare.com