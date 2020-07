Proprietarul gigantului turistic Christian Tour: "Observam o intensa reticenta a turistilor romani de a calatori"

Pandel a vorbit despre cum se desfasoara cursele aeriene charter catre Grecia, in contextul regulilor impuse de guvernul elen, si despre cum s-a modificat comportamentul turistilor in ultima perioada.Firma Christian Tour este principalul operator turistic din Romania pe relatia cu Grecia. Societatea are curse aviatice sezoniere catre mai multe destinatii din Grecia.Grecia, o situatie specialaGrecia este una dintre destinatiile preferate de romani in sezonul estival, astfel ca sezonul acesta a fost cu totul neobisnuit atat pentru turisti, cat si pentru agentiile de turism.Incertitudinea privind evolutia pandemiei de COVID-19 determina guvernele statelor sa ia decizii rapide, toate aceste schimbari fiind un impediment pentru turism."Situatia tuturor calatoriilor in aceasta perioada de pandemie este una cu siguranta anormala fata de un sezon obisnuit. Incertitudinea si frecventele schimbari in politica fiecarui stat de a asigura masuri sanitare potrivite pentru populatie impacteaza decisiv decizia de calatorie in randul turistilor nostri.Cursele charter cu avionul spre Grecia se desfasoara in parametri normali in ultimele zile si nu am intampinat situatii speciale. Suntem pregatiti in orice moment sa oferim suport turistilor nostri in functie de deciziile autoritatilor, chiar daca de cele mai multe ori este un demers greoi, noi ca agentie de turism neavand nicio influenta in deciziile cu privire la conditiile de calatorie solicitate de diverse tari", explica Cristian Pandel.Adaptarea la noile conditii, una dintre provocarile agentiilor de turismGrecia a adoptat mai multe masuri in ultima luna, a inchis cinci dintre vamile terestre cu Bulgaria de la 1 iulie, a introdus obligativitatea completarii unui forumar pentru trecerea granitei inainte de plecare, termen care s-a tot modificat, a introdus testarea aleatorie a pasagerilor initial, iar in momentul actual guvernul elen a impus rezultatul negativ de COVID-19 la granita, pe cheltuiala turistilor."La acest moment provocarea majora este realizarea testelor COVID-19 impuse pentru calatorii care tranziteaza punctul de trecere vamala de la Promachonas", spune Cristian Pandel.Pe de alta parte, chiar daca turistii sunt dispusi sa se testeze si sa suporte cheltuielile, clinicile din Ro ...citeste mai departe despre " Proprietarul gigantului turistic Christian Tour: "Observam o intensa reticenta a turistilor romani de a calatori" " pe Ziare.com