Proiectul propus de Gabriela Firea pentru reducerea datoriei fata de familia Constanda, respins a cincea oara de Consiliul General. Primaria are conturile blocate

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins, joi, proiectul propus de Gabriela Firea pentru reducerea datoriei pe care Primaria Capitalei o are fata de Costica Constanda, respectiv darea in plata a unei suprafete de 15.000 de metri patrati, in Cartierul Francez.Este a cincea oara cand proiectul nu intruneste cele doua treimi dintre voturile necesare.Consilierii opozitiei au cerut, din nou, ca Primaria sa le puna la dispozitie intreaga corespondenta purtata cu reprezentantii familiei Constanda, pentru a putea stabili cine a initiat demersurile si care sunt toate datele problemei.Proiectul va intra si pe ordinea de zi a sedintei viitoare, noteaza News.ro.Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost informata, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucuresti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018. "In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate", a afirmat Gabriela Firea.Primaria Capitalei trebuie sa respecte decizia definitiva a Instantei Supreme de anul trecut, in procesul dintre Municipalitate si Constanda, de a-i plati omului de afaceri peste 69 de milioane de euro, plus penalitati - in total de aproximativ 115 milioane de euro, drept despagubiri. In schimb, omul de afaceri trebuia sa dea inapoi primariei terenul din Satul Francez.Constanda a propus primariei, prin executorul judecatoresc, sa renunte la o bucata de 15.000 de metri patrati din Satul Francez si astfel sa nu mai plateasca in bani cel putin o parte din datorie, in functie de valoarea terenului. Astfel, municipalitatea ar fi scapat de executarea silita, informeaza Libertatea.