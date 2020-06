Proiectul PNL privind achizitiile publice, aprobat de Camera Deputatilor. Florin Roman: "Daca aceasta lege functiona in urma cu cativa ani, tepe precum Tel Drum nu ar mai fi fost posibile"

Florin Roman sustine ca daca aceasta lege functiona in urma cu cativa ani, "tepe precum Tel Drum nu ar mai fi fost posibile""Parlamentul Romaniei a adoptat Legea Roman, prin care punem capat afacerilor dubioase de tip Tel Drum, folosite de Liviu Dragnea, pentru a se imbogati din bani publici. Practic, Liviu Dragnea, in calitate de Presedinte al CJ Teleorman semna ca ordonator principal de credite, alocarea unor sume fabuloase catre SC Tel Drum, al carui actionar ascuns era direct sau prin intermediari.Legea care merge la promulgare interzice atribuirea de contracte din bani publici catre societati comerciale cu actionariat ascuns. Astfel, daca societatea refuza declararea actionarilor este eliminat obligatoriu din procedura de atribuire. Motivul este unul simplu: necunoasterea actionariatului nu poate determina din timp un prezumtiv conflict de interese intre ordonatorul de credite si beneficiar", a declarat liderul deputatilor liberali, Florin Roman", a spus liberalul de la tribuna Camerei Deputatilor.S-au inregistrat 275 voturi pentru si 3 abtineri, potrivit Agerpres.Proiectul completeaza Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in sensul ca societatile comerciale care au decis sa aiba un actionariat netransparent sa nu poata participa la procedurile de achizitie publica, respectiv excluderea din procedura de atribuire a oricarui operator economic organizat ca societate pe actiuni la purtator."In vederea respectarii principiilor transparentei si tratamentului egal, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a comunica datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator", prevede proiectul.Potrivit textului adoptat, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea ...citeste mai departe despre " Proiectul PNL privind achizitiile publice, aprobat de Camera Deputatilor. Florin Roman: "Daca aceasta lege functiona in urma cu cativa ani, tepe precum Tel Drum nu ar mai fi fost posibile" " pe Ziare.com