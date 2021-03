Fermierii ii cer lui Florin Citu sa nu-i lase fara subventii in 2021. Proiectul Guvernului prevede taieri de 50%

"Asociatia Forta Fermierilor solicita public prim-ministrului Romaniei, Florin Citu, sa revina asupra proiectului de Hotarare de Guvern privind cuantumurile Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT), pus in dezbatere publica, astazi, de Ministerul Agriculturii, si care prevede taieri, in medie, de pest 50% la sumele pe care fermierii romani, atat din sectorul vegetal cat si din zootehnie, le vor primi in 2021.Dupa ce Guvernul a refuzat sa mai plateasca despagubirile de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020, situatie care ii pune pe multi fermieri sa rateze anul agricol 2021, care se anunta mai bun, acum vine o noua lovitura pentru agricultura nationala prin taierea masiva a cuantumurilor ANT. Vorbim de plati aduse in derizoriu, de 5-6 euro pe hectar si de 2 euro pe cap de ovina si caprine", au transmis, miercuri seara, reprezentantii Asociatiei Forta Fermierilor.Potrivit acestora, producatorii agroalimentari primesc, astfel, "o noua lovitura, efectele acestei decizii criminale din punct de vedere economic urmand a se simti in toata tara si in toate sectoarele"."In toate statele Uniunii Europene, agricultura este sprijinita masiv, atat din fonduri europene cat si nationale, fiecare tara luptand din rasputeri pentru a-si ajuta fermierii. Estimam ca prin intarzierea platii subventiilor si acum taierea lor, in convergenta cu anularea despagubirilor de seceta, productia agricola a Romaniei va suferi o scadere de minim 25% a productiei - atat in sectorul vegetal cat si in zootehnie.Asta in conditiile in care premisele meteorologice indica un an in care redresarea ar fi fost posibila, daca fermierii ar fi avut acces la capitalul de lucru pentru infiintarea culturilor. Consideram ca bugetul de stat nu ar fi avut cu nimic de suferit de pe urma acestor investitii in mediul privat, dimpotriva, din taxele si impozitele platite datorita cresterii productiei agricole, banii ar fi fost recuperati de Finantele Publice chiar din acest an", au mai transmis fermierii.Acestia au precizat ca nu inteleg atitudinea Guvernului."Nu intelegem aceasta atitudine din partea unui guvern de dreapta de a lovi cu dispret intr-o clasa antreprenoriala privata, care nu cere decat sa fie ajutata sa produca, sa contribuie la cresterea PIB si sa asigure securitat ...citeste mai departe despre " Fermierii ii cer lui Florin Citu sa nu-i lase fara subventii in 2021. Proiectul Guvernului prevede taieri de 50% " pe Ziare.com