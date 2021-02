Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost publicat. E configurat pe un deficit de 7,16% din PIB

Conform proiectului, bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174,102 miliarde de lei, iar la cheltuieli in suma de 318,456 miliarde de lei credite de angajament si in suma de 261,451 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane de lei.Potrivit raportului privind situatia macroeconomica, proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o crestere economica de 4,3 % prevazuta pentru anul 2021, cu un varf in anul 2023 de 5% si un ritm mediu anual de 4,9% pe intreg orizontul 2022-2024, mai mare comparativ cu cea estimata a fi inregistrata la nivelul tarilor UE (4,2% la nivelul zonei euro si 4,1% pe total UE, estimata pentru anul 2021, conform prognozei de toamna a UE).CITESTE SI: Senatul si Camera Deputatilor se intrunesc in prima sesiune ordinara. Prioritatea: adoptarea bugetului de stat"In conditiile unui cadru international si intern dificil marcat de criza pandemica, Romania are o viziune de politici fiscale si bugetare care sa permita recuperarea contractiei economice din anul 2020 si sa potenteze si sa mentina cresterea economica la un nivel de peste 4% pe orizontul de referinta, fiind constienta ca trebuie sa utilizeze toate parghiile pentru a pregati economia sa faca fata unor eventuale socuri viitoare", se mentioneaza in raport.Deficitul bugetului general consolidat este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut in acest an, in conditiile unor venituri reprezentand 32,67% din PIB si ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, potrivit documentului.Proiectia indicatorilor pentru urmatorii trei ani arata o reducere progresiva a deficitului bugetar la 5,84% din PIB in 2022, 4,37% din PIB in 2023 si 2,89% din PIB in 2024.In ceea ce priveste deficitul ESA, planificarea bugetara pe anul 2021 si estimarile pe perioada 2022-2024 stabilesc soldul negativ la 8,23% din PIB, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2024 la 2,90% din PIB. Potrivit Ministerului Finantelor, spre sfarsitul orizontului de prognoza, in anul 2024, deficitul se va incadra in prevederile regulamentelor europene, respectiv 2,9%.Pentru anul 2021 investitiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde de lei fata de anul 2020, iar in anul 2024 acestea vor reprezenta 4,81% din PIB, o crestere de 6,1 miliarde de lei fata de anul 2021, ...citeste mai departe despre " Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost publicat. E configurat pe un deficit de 7,16% din PIB " pe Ziare.com