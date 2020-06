Proiect pilot: De la 1 iulie, autobuzele din Bucuresti vor circula si pe linia de tramvai

STB sustine ca oamenii vor sta mai putin in statii, pentru ca autobuzele vor veni mai repede, declara acestia pentru stirileprotv.roDe la 1 iulie, STB va demara un proiect pilot, acolo unde au fost montate separatoare metalice. Probele cu autobuze pe liniile de tramvai strajuite de garduri se fac de aproape o luna. Acestea au aratat ca exista spatiu suficient intre garduri metalice, daca soferii respecta anumite reguli. Insa, in unele puncte, vor fi obligati sa astepte sa treaca autobuzele sau tramvaiele din sens opus.Cu cat ar putea fi mai rapide autobuzeleAutobuzul 135, circula pe ruta Dristor - Piata Iancului. In mod normal face 15 minute pe aceasta distanta de 3 kilometri, in cazul in care traficul este atat de aglomerat. Insa, in situatia in care va merge pe linia de tramvai, ajunge in cel mult in 10 minute.Linia 330 va circula pe linia de tramvai protejata de garduri intre Calea Dudesti si Gheorghe Petrascu.Intre Dorobanti si Banu Manta va circula autobuzul de pe linia 182, cu o reducere de timp de pana la 40%, declara reprezentantii STB, pentru stirileprotv.roCiteste si: De ce n-ar trebui sa circule bucurestenii cu autobuzul, pe linia de tramvai: Altora le-a iesit, dar noi nu suntem pregatiti! Pui calatorii in pericol!Unde apar problemelePot aparea si probleme, acolo unde peroanele de tramvai ale ambelor sensuri de mers sunt vis-a-vis unul de celalalt. In aceste cazuri, soferii vor fi nevoiti sa astepte sa plece tramvaiul sau autobuzul din statie. Nu au voie sa depaseasca tramvaiul din fata sau alte autobuze, ci trebuie sa circule unele dupa altele.Pe mijloc, a fost trasata o linie continua, alba. Intr-un singur caz, autobuzele vor avea voie sa calce linia: daca autobuzul sau tramvaiul se defecteaza."Cand ramane un tramvai defect, cu serviciile noastre il putem depasi, dar acestea sunt cazuri extreme. Daca ramane un autobuz defect, am discutat sa putem reloca acele garduri imprejmuitoare sa-l ridice de acolo. Vom ajunge in 15 minute", declara Alexandru-Hazem Kansou, director general STB pentru stirileprotv.roPastrarea distantei de cel putin 30 de metriCele trei linii vizate sunt pe cele mai ...citeste mai departe despre " Proiect pilot: De la 1 iulie, autobuzele din Bucuresti vor circula si pe linia de tramvai " pe Ziare.com