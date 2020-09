Proiect: Cu 800 de milioane de euro, plajele litoralului romanesc vor fi extinse in larg cu pana la 100 de metri

Costel Alexe si premierul Ludovic Orban au participat, joi, la Eforie, la prezentarea programului de innisipare a Zonei de Coasta Turistica, finantat din fonduri europene.Ministrul Mediului a declarat ca acest proiect se desfasoara pe o lungime de 30 de kilometri de plaje."Guvernul Romaniei sprijina si o va face in continuare acest proces de combatere a eroziunii costiere. Astazi, avem cel mai important proiect de mediu in acest sens. Peste 840 de milioane de euro care sunt investite in a doua etapa a proiectului prin care pe o lungime de 30 de kilometri vom reusi nu doar sa combatem eroziunea costiera, fapt care ar fi dus ca in urmatorii 10-20 de ani Romania pe anumite portiuni sa nu mai fi avut plaje, reusim prin acest proiect sa dam o sansa biodiversitatii astfel incat au fost prinse masuri pentru prima oara, evident, refacerea ecosistemelor marine si de conservare a biodiversitatii si poate cel mai important pentru intreaga societate romanesca si este vestea buna prin acest proiect suprafata plajelor Romaniei va fi dublata", a spus Costel Alexe.El a mentionat ca va fi crescuta suprafata plajelor cu peste 200 de hectare."Astfel, in anumite portiuni de pe litoralul romanesc plaja va fi extinsa in larg cu pana la 100 de metri, iar la finalul acestui proiect, prin aceste tehnologii inovative, de mare precizie, cu specialisti foarte buni, nu doar din Romania, ci si din intreaga Europa, vom reusi sa crestem suprafata plajelor Romaniei cu peste 200 de hectare", a explicat ministrul Mediului.Premierul Ludovic Orban a declarat ca refacerea plajelor va face ca litoralul sa fie mai atractiv pentru turisti."Eroziunea ar fi riscat sa duca la disparitia plajelor in foarte multe zone ale litoralului. Si ma bucur ca exista acest proiect, un proiect care are o valoare totala de 800 de milioane de euro si care vizeaza refacerea mai multor segmente de litoral astfel incat sa duca la cresterea suprafetei plajelor, in mod evident cu scopul de a face mai atractiv litoralul romanesc pentru turisti. Aceasta lucrare este una fundamentala pentru perspectivele de dezvoltare ale litoralului romanesc si noi o sustinem, vom sprijini efectuarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contra ...citeste mai departe despre " Proiect: Cu 800 de milioane de euro, plajele litoralului romanesc vor fi extinse in larg cu pana la 100 de metri " pe Ziare.com