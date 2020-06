Amendamentele depuse de Serban Nicolae sunt identice cu cele depuse de acelasi senator PSD in urma cu doua luni. CCR a fost sesizata la acel moment de senatori PNL, USR si UDMR, dar si de presedintele Iohannis. Curtea Constitutionala a decis pe 3 iunie ca modificarile sunt neconstitutionale.O alta modificare majora, propusa tot de Serban Nicolae, e cresterea de la 7 la 11 a membrilor plenului Consiliului Concurentei. Serban Nicolae propune si incetarea mandatelor actualilor membri ai conducerii la momentul depunerii juramantului de catre viitorii membri, in conditiile in care legislatia actuala prevede ca mandatul nu poate fi scurtat inainte de termenul de 5 ani.De asemenea, Serban Nicolae vrea sa relaxeze conditiile pe care membrii Consiliului Concurentei trebuie sa le indeplineasca si elimine interdictia ca membrii Consiliului sa nu fi fost condamnati pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, pastrand doar prevederea ca acestia sa nu fi fost condamnati pentru infractiuni savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare.Plenul Consiliului Concurentei e numit de presedintele tarii prin decret, pe baza votului dat de Parlament, la propunerea comisiilor juridice ale celor doua camere. Amendamentul propus de Serban Nicolae prevede ca plenul Consiliului Concurentei sa fie numit prin hotarare adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare din cele doua camere. ...citeste mai departe despre " Doua comisii din Senat, raport pozitiv pentru proiectul lui Serban Nicolae privind scoaterea lui Iohannis din procedura de numire a conducerii Consiliului Concurentei " pe Ziare.com