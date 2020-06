Proiect anti-tutun: Taxele platite la buget de catre industria tutunului ar putea scadea cu 40%

Potrivit documentului citat, daca aceste restrictii vor fi adoptate in Parlament, produsul intern brut ar consemna un declin de 0,26% pe termen scurt si de aproape 0,85% pe termen lung, ceea ce inseamna o pierdere cuprinsa intre 2,5 si 8 miliarde de lei.Propunerea legislativa inregistrata la Camera Deputatilor cu nr. PL-x 587/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun a fost redactata de reprezentanti ai societatii civile, intr-o "forma radicala", asa cum a declarat public insusi initiatorul care a preluat-o si depus-o in Parlament, fara a fi insotita de o analiza de impact, precizeaza INACO intr-un comunicat remis AGERPRES.Documentul stabileste ca tigaretele sa fie expuse doar in circa 200 de unitati economice in care s-ar comercializa exclusiv produse din tutun (potrivit codului CAEN), in detrimentul altor peste 130.500 magazine care comercializeaza si produse din tutun pe langa alte bunuri."Ca urmare a introducerii de noi restrictii pe piata legala a produselor din tutun, analiza de impact arata o posibila scadere cu 40% pe termen scurt a taxelor platite de industrie, iar pe termen lung cu 23%. Conform diferitelor scenarii analizate, dupa aplicarea in Romania a restrictiilor incluse in propunerea legislativa, cifra de afaceri in retail s-ar reduce intr-o prima instanta cu 20%, iar pe termen lung cu 10%", precizeaza sursa citata.Potrivit comunicatului, ascunderea pachetelor legale deschide perspectiva vanzarii de sub tejghea a tigaretelor de contrabanda, mai ales in magazinele de cartier, in orasele mici si in mediul rural (cum deja se intampla in multe magazine, potrivit comunicarilor autoritatilor preluate de presa). De asemenea, vanzarea restrictionata la magazinele specializate, asadar limitarea drastica a comertului legal va incuraja comertul ilegal, subliniaza autorii analizei."Romania are cea mai intinsa granita externa a UE, dupa Finlanda, unde frontiera externa se afla in zone nordice, greu accesibile. In plus, Romania se invecineaza cu tari cu regim diferit de taxare, unde un pachet de tigarete e si de 3-4 ori mai ieftin: Moldova, care include Transnistria - zona gri unde legea nu se aplica, Ucr ...citeste mai departe despre " Proiect anti-tutun: Taxele platite la buget de catre industria tutunului ar putea scadea cu 40% " pe Ziare.com