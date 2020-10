Programul de guvernare al USR-PLUS. Cele 40 de angajamente prin care partidele lui Barna si Ciolos promit "o revolutie a bunei guvernari"

Alianta USR-PLUS sustine ca "vechile partide au esuat, progresul e prea lent cu ele la carma si ca au distrus increderea romanilor in stat si in politica". Din acest motiv, USR-PLUS propune "o revolutie a bunei guvernari".Astfel, partidul isi asuma 40 de angajamente pe care vor fi puse in practica "imediat ce ajungem la Guvernare" si un plan de guvernare pentru urmatorii ani:Angajamente Guvernare Usr Plus1. Fara penali in functii publiceUSR-PLUS vrea sa interzica ocuparea de functii publice alese pentru persoane condamnate penal care nu s-au reabilitat.2. Fara pensii specialeEliminarea pensiilor speciale si calcularea tuturor pensiilor dupa acelasi sistem, in functie de contributii.3. Sa nu mori cu dreptatea in manaVindecarea justitiei prin corectarea Legilor Justitiei, desfiintarea Sectiei Speciale, repornirea activitatii DNA, reincriminarea neglijentei in serviciu si revenirea la vechea definitie a abuzului in serviciu.4. 300 de parlamentari, primari in doua tururi si reforma electoralaSchimbarea modului in care sunt ocupate functiile publice prin limitarea numarului de parlamentari, alegerea primarilor in doua tururi, cresterea reprezentarii romanilor din diaspora, votul prin corespondenta si vot electronic.5. Transparenta totalaPublicarea online si accesul cetatenilor la toate cheltuielile publice.6. Primarii mai putine si mai eficienteReducerea numarului de primarii prin comasare voluntara, in vederea cresterii calitatilor serviciilor publice.7. Fara mii de agentiiDesfiintarea sau reorganizarea agentiilor, autoritatilor si institutiilor care desi sunt finantate cu bani publici sau beneficiaza de privilegii de la stat, nu sunt in mod real in serviciul cetateanului, ci doar sinecuri pentru oameni conectati politic. In plus, obligativitatea ca acestea sa raporteze public indicatoriii de performanta, numarul de beneficiari si bugetul cheltuit.8. Cetatenie digitalaCrearea infrastructurii necesare pentru ca cetatenii sa nu mai plimbe hartii intre institutii, ci informatiile sa circule electronic, sigur, rapid si usor de urmarit. Construirea "autostrazilor digitale" intre institutiile statului care au baze de date, astfel incat acestea sa comunice eficient intre ele.9. Fond de 1 miliard de euro pentru o infrastructura sanitara modernaModerniza ...citeste mai departe despre " Programul de guvernare al USR-PLUS. Cele 40 de angajamente prin care partidele lui Barna si Ciolos promit "o revolutie a bunei guvernari" " pe Ziare.com