Prognoza guvernamentala: Romania ar putea ajunge in august la 1.600 de cazuri zilnice de coronavirus

Comitetul Tehnico-Stiintific al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta a facut aceasta prodgnoza dupa a analizat factorii de risc."Luand in considerare diferite cifre medii constante de cazuri confirmate pentru urmatoarea perioada si tinand cont de absenta legislatiei in domeniu pentru aplicarea masurilor specifice de limitare a raspandirii infectiei poate fi influenta viteza de evolutie, in special in contextul estival in care se creeaza aglomeratii in zone turistice raspandite pe tot teritoriul national ne putem astepta la o dublare a numarului de cazuri noi la 12-14 zile. Incepand de la jumatatea lunii iunie, evolutia cazurilor noi confirmate a urmat o rata de reproducere supraunitara. Mentinerea acestui trend de evolutie a situatiei ar putea sa duca la atingerea unui numar zilnic de cazuri intre 1200-1600 la jumatatea lunii august", se arata in nota de fundamentare a hotararii de guver.Potrivit documentului, care citeaza date obtinute de Institutul National de Sanatate Publica, primul varf a fost atins la data de 29 aprilie 2020, data la care era inregistrat un numar de peste 8.200 de cazuri active, perioada imediat urmatoare fiind caracterizata de o panta descendenta alungita, pana la data de 2 iunie, cand incepe sa se constate o usoara crestere, care devine accentuata incepand cu data de 16.06.2020 si continua si in prezent."Acest trend puternic ascendent s-a inregistrat in urma masurilor de relaxare, dar mai ales in urma suspendarii legislatiei care reglementeaza masura izolarii/carantinei si absentei mecanismelor de control al interactiunii interumane, inclusiv cu persoanele cunoscute ca fiind infectate", se arata in documentul guvernului.In document se mai arata ca totalul cazurilor active la data de 14 iulie, ora 10:00, era de 7.856 persoane iar numarul de cazuri confirmate zilnic in ultimele 14 zile prezinta un trend ascendent, dar nu constant ascendent, astfel incat au existat varfuri (ex. in data de 09.07.2020 - 614 cazuri, 11.07.2020 - 698 cazuri si 14.07.2020 - 637 cazuri), context in care riscul de infectare ramane ridicat, mai ales ca valorile au fost inregistrate in perioada starii de alerta, cand libertatea de miscare nu ...citeste mai departe despre " Prognoza guvernamentala: Romania ar putea ajunge in august la 1.600 de cazuri zilnice de coronavirus " pe Ziare.com