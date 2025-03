Procurorul general, solicitat sa ancheteze cum a fost emisa ordonanta Iordache: Se instaureaza dictatura faradelegii

Fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu a declarat, miercuri, ca ordonanta de modificare a Codului Penal adoptata noaptea trecuta de Guvernul Grindeanu este "primul pas catre instaurarea unei dictaturi a faradelegii", iar procurorul general ar trebui sa ancheteze modul in care a fost initiata si adoptata.

"Acesta e actul prin care se face primul pas catre instaurarea unei dictaturi a faradelegii. Cer Guvernului sa o abroge in cele 10 zile pana la intrarea in vigoare, dupa care sa demisioneze. (...)

In nume personal, cer procurorului general sa ancheteze imprejurarile in care a fost emisa aceasta ordonanta de urgenta. Ea n-a iesit din senin, cineva a scris-o, a gandit-o. Pititi, s-au ascuns de ochii lumii ca sa emita un act al faradelegii. Trebuie sa aflam tot: cine a cerut-o, cine a planuit-o, cine a redactat-o. Sa se lamureasca daca s-a incalcat legea penala, daca s-au favorizat in mod deliberat oameni", a declarat deputatul PNL, prezent la Palatul Parlamentului, unde a inceput noua sesiune.

Totodata, Catalin Predoiu a tinut sa sublinieze ca "e un moment greu pentru democratia noastra, pentru interesele Romaniei".

"Fiecare trebuie sa isi faca datoria - noi, in Parlament, oamenii, in strada (...) Guvernul a zadarnicit anchete, a intrat pe teritoriul justitiei. Cerem guvernul sa abroge ordonanta imediat si sa demisioneze", a subliniat inca o data Catalin Predoiu.

Guvernul Grindeanu a adoptat marti noaptea, fara consultarea CSM, ordonanta de urgenta care schimba Codurile Penale in favoarea unor politicieni, printre care Liviu Dragnea si Florin Iordache.

De asemenea, Guvernul a trimis la Parlament, pentru aprobare in procedura de urgenta, legea gratierii si modificarea legii privind executarea pedepselor.

Faptul ca Guvernul Grindeanu a adoptat ordonanta noaptea, fara dezbatere publica si fara a mai astepta avizul CSM, consultativ dar obligatoriu, a scos in strada zeci de mii de oameni din toata tara.

CSM a decis, miercuri dimineata, cu unanimitate de voturi sa atace la CCR ordonanta Iordache, dupa ce la sedinta a participat si presedintele Klaus Iohannis.

Totodata, presedintele Iohannis a discutat cu Avocatul Poporului, caruia i-a pus la dispozitie documente care arata ca poate sesiza Curtea Constitutionala, invitandu-l sa o faca.

